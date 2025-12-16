Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti eseguiti dai Carabinieri nella notte a Lucca, dove un gruppo di minori è stato fermato per tentato furto aggravato in concorso. I giovani, tutti residenti in città e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in un esercizio commerciale nel quartiere San Concordio.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la notte, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lucca ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino. L’uomo aveva notato movimenti sospetti e rumori provenire da un esercizio commerciale situato nel quartiere San Concordio.

L’arrivo sul posto e la cattura

Un equipaggio della Sezione Radiomobile si è recato immediatamente sul luogo indicato. Giunti nei pressi dell’attività commerciale, i militari hanno individuato due giovani che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno tentato di fuggire. Tuttavia, il rapido intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Pieve di Compito e Borgo Giannotti, giunti in supporto, ha permesso di circondare l’area e impedire la fuga dei sospetti.

Il blitz all’interno dell’esercizio commerciale

Una volta cinturato il perimetro, i militari sono entrati nell’esercizio commerciale, sorprendendo altri due giovani all’interno. Questi ultimi, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso e forzato diverse porte, stavano rovistando tra mobili e cassetti dello studio alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Gli indizi raccolti

I quattro minori, identificati come un 17enne e tre 16enni, sono stati sottoposti a perquisizione personale. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto attrezzi atti allo scasso, guanti e copricapi, elementi che confermano la premeditazione del tentato furto. Tutti i fermati risultano residenti a Lucca e già gravati da diversi precedenti di polizia.

