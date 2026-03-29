Furto nel Parmense, spariscono tre quadri dal valore inestimabile: i ladri sono entrati forzando il portone

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Clamoroso furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, Parma. Sono stati trafugati tre quadri di artisti famosissimi il cui valore è di svariati milioni di euro. Non si hanno più traccia, infatti, di un’opera di Renoir, di un’altra di Cezanne e, infine, di una di Matisse. Sono state subito avviate le indagini per scovare i ladri.

Tre quadri rubati in Italia: furto clamoroso nel Parmense

Tre opere di inestimabile valore sono state rubate in Italia: appartenevano a un’imponente e famosa collezione d’arte permanente nel Parmense.

Sono tre i quadri trafugati: si tratta de “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, di “Natura morta con ciliegie” di Paul Cezanne e di “Odalisca sulla terrazza” di Henri Matisse.

ANSA

Partite le indagini: come i ladri hanno fatto a rubare le opere d’arte

In un primo momento si era ipotizzato che solo il quadro di Renoir fosse stato rubato ma, come riporta Repubblica, sono ben tre le opere che sono sparite da Villa Magnani dove si trovavano e facevano parte della collezione permanente della Fondazione Magnani Rocca.

Il furto sarebbe avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 marzo quando i ladri, incappucciati, sono entrati nella villa, forzando il portone dell’edificio, e si sono diretti al piano superiore dell’edificio, rubando i tre dipinti.

Partite subito le indagini condotte dai carabinieri di Parma insieme a quelli del nucleo Tutela patrimonio culturale: sono stati acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza in modo da provare a fare luce su quanto accaduto.

Quali sono i quadri e da chi sono stati dipinti

Come detto, i tre quadri sottratti appartengono ad artisti noti in tutto il mondo e che hanno fatto la storia dell’arte: stiamo parlando de “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, dipinto nel 1917; “Natura morta con ciliegie”, dipinta da Paul Cezanne nel 1890 (matita e acquerello su carta bianca), e “Odalisca sulla terrazza” (acquatinta su carta) firmato da Henri Matisse nel 1922.

Soprattutto la prima, quella del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, è una delle rare opere dell’autore che si trova in una collezione permanente in Italia.

A farne sfoggio nel nostro Paese è la Fondazione Magnani-Rocca, una delle più importanti istituzioni artistiche d’Italia in cui si può contemplare la collezione d’arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani che comprende opere di Tiziano, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Renoir, Cezanne, Burri e Giorgio Morandi.