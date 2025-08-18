Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 30 anni arrestato dalla Polizia a Como nel tardo pomeriggio di sabato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato mentre tentava di rubare 570 grammi di rame da una stamperia dismessa in via Pannilani. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha permesso agli agenti di bloccare il ladro dopo un inseguimento nelle vie adiacenti al centro cittadino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, quando una chiamata alla sala operativa della Questura ha segnalato la presenza di intrusi in una ex stamperia situata in via Pannilani. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo l’uomo mentre era intento ad asportare rame dall’interno della struttura abbandonata.

L’intervento della Polizia e l’inseguimento

Al loro arrivo, i poliziotti hanno individuato l’intruso che, vistosi scoperto, ha tentato una rocambolesca fuga per le strade vicine al centro di Como. Ne è scaturito un inseguimento a piedi che si è concluso con il fermo dell’uomo. Gli agenti lo hanno poi accompagnato in Questura per l’identificazione, scoprendo che si trattava di un italiano di 30 anni, residente in città ma domiciliato in provincia, già gravato da numerosi precedenti per ricettazione, appropriazione indebita, stupefacenti e danneggiamento.

Il materiale sequestrato e la perquisizione

Durante la perquisizione, la Polizia ha recuperato il rame appena sottratto, che si sospetta fosse destinato alla vendita sul mercato nero. Nel possesso dell’uomo sono stati trovati anche arnesi da scasso, utilizzati per accedere abusivamente alla stamperia e per compiere il furto, oltre a due cellulari e un coltello. All’interno dello zaino, gli agenti hanno rinvenuto anche una piccola dose di sostanza stupefacente, successivamente identificata come eroina.

Le accuse e il sequestro del motorino

L’uomo è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, oggetti atti ad offendere e ricettazione. Il motorino utilizzato per raggiungere la stamperia è stato sottoposto a sequestro, poiché da accertamenti è risultato essere stato rubato anch’esso. Gli agenti hanno immediatamente informato i rappresentanti della ditta proprietaria della stamperia, che si sono recati in Questura per sporgere regolare denuncia di furto.

Il procedimento giudiziario

Il Pubblico Ministero, informato dell’arresto, ha confermato il fermo dell’uomo, che sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domenica alle ore 10.30. L’operazione si è conclusa grazie alla collaborazione tra la cittadinanza e la Polizia di Stato, sottolineando l’importanza della tempestività nelle segnalazioni e dell’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.

Il ruolo della cittadinanza e la tutela della sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la prontezza degli agenti delle Volanti della Questura di Como, unita al contributo dei cittadini, ha permesso di garantire una maggiore tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della comunità. L’episodio dimostra come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per prevenire e contrastare i reati sul territorio.

