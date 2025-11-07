Furto nella villa di Bastoni a Castelli Calepio durante la partita dell'Inter, in casa non c'era nessuno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Furto nella villa del giocatore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni. Il 26enne difensore azzurro è stato derubato di gioielli, borse e rolex nella sua abitazione nel Bergamasco, a Castelli Calepio, mentre era impegnato con la sua squadra in Champions League al Meazza. I ladri hanno approfittato dell’assenza del giocatore, della moglie e della figlia di 3 anni, riuscendo ad agire rapidamente.

Il colpo durante la partita dell’Inter

Secondo quanto riportato da Il Giorno, mercoledì 5 novembre i malviventi sarebbero entrati in azione intorno alle 18 e avrebbero realizzato il colpo in pochi minuti.

Il furto è avvenuto nelle ore in cui Bastoni si trovava a Milano, poco prima di scendere in campo nella partita della quarta giornata di Champions, vinta dall’Inter 2-1 contro i kazaki del Kairat Almaty.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il comune di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove si trova la villa di Alessandro Bastoni

Il furto nella villa di Bastoni

Nella villa di lusso a Castelli Calepio, comune di nascita della moglie del giocatore, in zona lago d’Iseo, non era presente nessuno al momento del colpo.

I carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo Operativo di Bergamo sono impegnati nelle indagini per identificare i ladri. Nell’abitazione è stato effettuato il sopralluogo della Scientifica per scovare tracce e indizi utili.

Da quanto emerso finora, riportato dal Corriere della Sera, la banda sarebbe formata da quattro individui, camuffati con copricapi e abiti scuri.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati nella villa dopo aver scavalcato il cancello ed essersi intrufolati attraverso una griglia nell’impianto di aerazione, che corre lungo il perimetro della proprietà, per puntare subito alla camera da letto e la cabina armadio.

Il bottino

Nonostante l’allarme sia scattato, i ladri sono riusciti a svaligiare la stanza fuggendo prima dell’arrivo della vigilanza e dei carabinieri.

Il valore della refurtiva non è ancora noto, ma dalle prime ricostruzioni, tra gioielli, vestiti, borse e orologi di lusso, l’ammontare del bottino sarebbe considerevole.

Il difensore nerazzurro e la moglie stanno facendo l’elenco degli oggetti che mancano nell’abitazione, mentre gli investigatori sono al lavoro sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.