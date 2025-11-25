NOTIZIE
Furto nella villa di Jamie Vardy a Salò da 100 mila euro tra orologi e gioielli, moglie e figli non c'erano

L'attaccante della Cremonese Jamie Vardy ha subito un furto in villa a Salò mentre lui, la moglie e i figli non c'erano: il bottino del colpo

L’attaccante della Cremonese Jamie Vardy ha subito un furto nella sua villa a Salò, sul lago di Garda. L’abitazione dell’attaccante inglese è stata ripulita da una banda di malviventi composta da almeno tre persone, che hanno portato via orologi di valore, gioielli e contanti. Il giocatore, la moglie e i figli non erano in casa.

Furto nella villa di Jamie Vardy a Salo: la ricostruzione dei fatti

A ricostruire quanto accaduto nella villa di Jamie Vardy a Salò nella giornata di domenica 23 novembre è l’agenzia ANSA: almeno tre persone, approfittando dell’assenza dell’attaccante ex Leicester e della sua famiglia, hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti.

Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda di malviventi autori del furto hanno seguito gli spostamenti del calciatore, arrivato alla Cremonese in estate, della moglie e dei figli e sapevano, quindi, che avrebbero trovato la casa incustodita.

Jamie VardyANSA

Jamie Vardy, attaccante inglese classe 1987, si è trasferito dal Leicester alla Cremonese nella finestra estiva di calciomercato che ha anticipato la stagione di Serie A 2025/2026.

A quanto ammonta il bottino del furto nella villa di Jamie Vardy

In base a una prima stima sulla cifra, il bottino del furto nella villa di Jamie Vardy a Salò, in provincia di Brescia, si aggirerebbe attorno ai centomila euro.

Il precedente del furto nella villa di Alessandro Bastoni

Nel mese di novembre, già un altro calciatore della Serie A aveva subito un furto in casa.

Mercoledì 5 novembre, il difensore Alessandro Bastoni, mentre era impegnato con l’Inter in Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, era stato derubato di gioielli, borse, rolex da una banda di malviventi nella sua casa a Castelli Calepio, nella provincia di Bergamo.

Anche in quel caso nell’abitazione non era presente nessuno: erano assenti anche la moglie del difensore nerazzurro e la figlia di 3 anni.

Stando alle prime ricostruzioni su quanto accaduto a Castelli Calepio, i ladri erano riusciti a entrare nella villa di Alessandro Bastoni dopo aver scavalcato il cancello dell’abitazione ed essersi intrufolati in una griglia nell’impianto di aerazione, che corre lungo il perimetro della struttura.

Jamie Vardy IPA

