Furto nella villa di Jamie Vardy a Salò da 100 mila euro tra orologi e gioielli, moglie e figli non c'erano

L’attaccante della Cremonese Jamie Vardy ha subito un furto nella sua villa a Salò, sul lago di Garda. L’abitazione dell’attaccante inglese è stata ripulita da una banda di malviventi composta da almeno tre persone, che hanno portato via orologi di valore, gioielli e contanti. Il giocatore, la moglie e i figli non erano in casa.

Furto nella villa di Jamie Vardy a Salo: la ricostruzione dei fatti

A ricostruire quanto accaduto nella villa di Jamie Vardy a Salò nella giornata di domenica 23 novembre è l’agenzia ANSA: almeno tre persone, approfittando dell’assenza dell’attaccante ex Leicester e della sua famiglia, hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti.

Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda di malviventi autori del furto hanno seguito gli spostamenti del calciatore, arrivato alla Cremonese in estate, della moglie e dei figli e sapevano, quindi, che avrebbero trovato la casa incustodita.

Jamie Vardy, attaccante inglese classe 1987, si è trasferito dal Leicester alla Cremonese nella finestra estiva di calciomercato che ha anticipato la stagione di Serie A 2025/2026.

A quanto ammonta il bottino del furto nella villa di Jamie Vardy

In base a una prima stima sulla cifra, il bottino del furto nella villa di Jamie Vardy a Salò, in provincia di Brescia, si aggirerebbe attorno ai centomila euro.

Il precedente del furto nella villa di Alessandro Bastoni

Nel mese di novembre, già un altro calciatore della Serie A aveva subito un furto in casa.

Mercoledì 5 novembre, il difensore Alessandro Bastoni, mentre era impegnato con l’Inter in Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, era stato derubato di gioielli, borse, rolex da una banda di malviventi nella sua casa a Castelli Calepio, nella provincia di Bergamo.

Anche in quel caso nell’abitazione non era presente nessuno: erano assenti anche la moglie del difensore nerazzurro e la figlia di 3 anni.

Stando alle prime ricostruzioni su quanto accaduto a Castelli Calepio, i ladri erano riusciti a entrare nella villa di Alessandro Bastoni dopo aver scavalcato il cancello dell’abitazione ed essersi intrufolati in una griglia nell’impianto di aerazione, che corre lungo il perimetro della struttura.