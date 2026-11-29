Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ladro si è introdotto nella clinica estetica El Beauty Med di Elettra Lamborghini a Milano, venendo ripreso dalle telecamere interne. A denunciare il furto è stata la stessa cantante sui social, assicurando di aver consegnato i filmati alla polizia e criticando duramente le norme sulla privacy e le condizioni di sicurezza nel capoluogo lombardo.

Furto nella clinica estetica di Elettra Lamborghini a Milano

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini, che attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram ha denunciato l’intrusione di un ladro all’interno di El Beauty Med, la clinica di medicina estetica di circa trecento metri quadrati di cui è fondatrice nella zona dei Navigli a Milano.

L’episodio, reso noto dall’artista tra venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026, è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza interno della struttura.

Rivolgendosi direttamente al responsabile del colpo, la cantante ha mostrato un fermo immagine ricavato dai filmati assicurando di aver già consegnato tutto agli inquirenti: “Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia. Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto”.

Lo sfogo su Milano

Nel suo intervento social Elettra Lamborghini ha ironizzato sull’utilità dell’incursione, spiegando che il centro è dotato di allarme fumogeno e che ormai quasi tutti i clienti pagano con carta: “Davvero mi chiedo ma poi cosa pensavate di rubare? Pensavate ci fossero i milioni? Mica siamo scemi”.

L’episodio ha spinto la cantante a puntare il dito contro la gestione dell’ordine pubblico nel capoluogo lombardo e contro la normativa vigente: “Perciò dico che Milano non è più una città sicura! E mi dispiace davvero tanto perché quello che stanno facendo è chiaramente non sufficiente per renderla sicura! Lasciando stare le leggi folli sulla privacy che non tutelano affatto chi è vittima“.

Da qui l’invito ai follower a non lasciare oggetti di valore nei negozi né nelle abitazioni: “Come anche in casa ormai non ci si può fidare più riponete tutto nelle cassette di sicurezza in banca”.

La clinica già operativa dopo i recenti problemi di salute dell’artista

Nonostante l’accaduto, Elettra Lamborghini ha rassicurato i clienti confermando che il centro estetico è già tornato regolarmente operativo.

La cantante arriva da settimane già complicate sul piano personale, che tra fine ottobre e inizio novembre aveva raccontato di dover fare i conti con ricorrenti disturbi fisici, tra gastrite, mal di testa, crampi addominali e un’irritazione cutanea, oltre ad aver denunciato pochi giorni fa contro la diffusione di proprie fotografie alterate con l’intelligenza artificiale.