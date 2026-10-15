Furto sulla nave da crociera Costa Smeralda, genitori e figlio denunciati a Savona: rubati soldi da una borsa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un’intera famiglia, padre, madre e figlio minorenne, è stata denunciata a Savona per un furto commesso a bordo della nave da crociera Costa Smeralda. I tre sono accusati di furto aggravato per aver rubato soldi trovati all’interno di una borsa lasciata incustodita dalla proprietaria. Le indagini sono scattate dopo la querela presentata dalla proprietaria della borsa, il denaro sottratto è stato poi recuperato e restituito.

Furto in crociera, denunciati padre, madre e figlio

Tre persone della stessa famiglia, padre, madre e figlio minorenne, sono state denunciate dalla polizia di frontiera a Savona per furto aggravato in concorso.

I tre sono accusati del furto di una borsa avvenuto lo scorso 2 ottobre durante una crociera, a bordo della nave Costa Smeralda. Lo riporta Adnkronos.

ANSA

Le indagini sono partite a seguito della querela presentata dalla proprietaria della borsa.

I tre sono stati denunciati in stato di libertà, per il minore è stata informata la Procura presso il Tribunale per i minorenni competente.

Furto sulla nave da crociera Costa Smeralda

Il furto contestato alla famiglia è avvenuto la sera del 2 ottobre durante la navigazione della nave da crociera Costa Smeralda.

I tre sono stati individuati quali autori del furto dagli accertamenti svolti dalla polizia di frontiera di Savona.

Decisiva è stata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza della nave, che ha permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la borsa era stata lasciata momentaneamente incustodita dalla proprietaria su un divanetto di un’area comune della nave.

Il minorenne l’avrebbe presa, per poi consegnarla alla madre. La donna avrebbe quindi controllato il contenuto assieme al marito e al figlio e si sarebbe intascata il denaro contante trovato all’interno.

Dopo la querela, l’intera somma è stata recuperata dalla polizia e restituita alla legittima proprietaria.