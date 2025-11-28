Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una condanna a sei mesi di reclusione a Fusignano. Un 61enne è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di crack a un noto tossicodipendente della zona. L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Ravenna.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di controllo del territorio, mirato al contrasto della micro-criminalità e in particolare dello spaccio di droga. Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo stava percorrendo le vie del centro storico di Fusignano quando ha notato un volto conosciuto: un tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine.

L’incontro sospetto e l’intervento dei militari

I militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno deciso di seguirlo discretamente. Hanno così osservato che il soggetto si dirigeva verso l’abitazione di un pusher, anche lui già noto per precedenti di spaccio e sottoposto all’obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di Fusignano. Dopo aver scambiato poche parole, il tossicodipendente ha ricevuto dal pusher un piccolo involucro di carta stagnola in cambio di denaro.

Il fermo e la scoperta della droga

A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti bloccando l’acquirente, che ha subito ammesso di aver appena acquistato una dose di crack. Successivamente, i militari si sono recati presso l’abitazione dello spacciatore, dove hanno effettuato una perquisizione.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina, una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento della droga. Tra gli oggetti sequestrati figurava anche un bilancino di precisione con tracce evidenti di cocaina sul piattino.

L’arresto e la condanna

Il 61enne è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, l’uomo è comparso davanti al Giudice di Ravenna, che lo ha condannato a sei mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

