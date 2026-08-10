Futuro di Sigfrido Ranucci a Report in bilico tra tensioni e smentite, Rai valuta il cambio alla conduzione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si dice che Sigfrido Ranucci sia stato messo alle strette dai vertici di Rai 1. Dopo l’attentato di cui il giornalista è stato vittima e la scoperta dei suoi rapporti con colui che fu indicato come presunto mandante, la Commissione indaga sulle modalità di lavoro e sulla gestione delle fonti del team di Report. Pare che sia stato avviato un comitato editoriale di supervisione e che tra le ipotesi al vaglio ci sia anche quella di una co-conduzione della trasmissione di Giorgio Mottola e Giulio Valesini.

Il comitato editoriale interno a Report

Lo scorso 16 luglio, dopo l’avvio dell’indagine su Valter Lavitola come mandante dell’attentato a Ranucci, l’intera squadra di Report si è raccolta in riunione.

In quell’occasione, scrive il Messaggero, si piantò il seme di quello che sarebbe diventato un vero e proprio comitato editoriale, il cui compito sarebbe stato quello di decidere quali inchieste fare, come svilupparle e quando mandarle in onda.

ANSA

Il programma del comitato fu inviato allo stesso Sigfrido Ranucci che, secondo fonti del Corriere della Sera, pare l’abbia stracciato considerandolo il segno di un ammutinamento.

“Non c’è alcun commisariamento. Né nell’eventualità può deciderlo un’assemblea” si è letto in seguito in un comunicato ufficiale diffuso dalla trasmissione.

L’ipotesi di una co-conduzione

Al capo dell’autoeletto comitato editoriale ci sarebbero due dei collaboratori più fidati di Ranucci, gli uomini di punta del dietro le quinte di Report.

Si tratta di Giorgio Mottola, al fianco di Ranucci da tempi non sospetti, inviato esterno e autore di alcune delle inchieste politiche più rilevanti – dal caso del padre di LaRussa a quello sul genitore di Giorgia Meloni.

Accanto a Mottola c’è Giulio Valesini, giornalista interno Rai e con un ruolo di grande responsabilità all’interno della trasmissione.

Nel verbale redatto dalla redazione Mottola e Valesini vengono proposti per affiancare Sigfrido Ranucci anche alla conduzione.

L’audizione di fronte alla Commissione di Rai 1

I timori sulle sorti incerte di Report non solo solo interne, ma avallate dall’alto. Nei giorni scorsi, Ranucci è stato ascoltato – per 5 ore consecutive – dalla Commissione per il Codice Etico della Rai.

A essere indagata è stata la possibilità che alcune delle inchieste di Report siano nate in risposta a interessi personali, di Ranucci e dei suoi amici, tra cui appunto Lavitola.

Il lavoro di Report, fino ad oggi, non ha subito alcun controllo da parte della dirigenza Rai. Ranucci è caporedattore e anche vicedirettore.

A differenza delle altre trasmissioni di approfondimento, Report non ha un proprio organo sindacale e tutte le decisioni sono ratificate da Ranucci e interne alla squadra composta da 12 giornalisti assunti e circa 50 inviati esterni.

L’arresto di Valter Vitola

Mentre in Rai si discute del futuro di Report e della carriera di Sigfrido Ranucci, arriva la notizia dell’arresto di Valter Lavitola.

L’imprenditore ed ex giornalista è accusato di essere il mandante dell’attentato contro Ranucci e gli si contesta anche il metodo mafioso.

Lavitola continua a dirsi innocente ed estraneo ai fatti.