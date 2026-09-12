Futuro Nazionale contro il programma Cecchettin nelle scuole, scontro con Gino papà di Giulia sul progetto

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Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si è scagliato contro Gino Cecchettin e il suo programma nelle scuole. In particolare il consigliere regionale veneto di FN, Stefano Valdegamberi, ha chiesto al ministro dell’Istruzione e del Merito di fermare il programma nelle scuole del padre di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato nel 2023.

Futuro Nazionale contro il programma di Cecchettin

“Caro ministro Valditara, stop al programma Cecchettin nelle scuole: educazione al rispetto, non criminalizzazione del maschile“, è l’appello lanciato da Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale e riportato dal Corriere della Sera.

“È davvero convinto che la strada giusta per educare i nostri ragazzi sia quella di introdurre nelle scuole un’impostazione ideologica che rischia di trasformare il maschile in un genere da correggere e rieducare?”, è la domanda del consigliere regionale veneto al ministro.

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“Noi rifiutiamo l’idea che un bambino – ha aggiunto – debba essere educato a considerarsi potenzialmente colpevole semplicemente perché è nato maschio”.

Il consigliere contro Cecchettin

Valdegamberi ha poi attaccato in modo più diretto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, uccisa a 22 anni nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Secondo il consigliere regionale “l’educazione nasce innanzitutto dall’esempio degli adulti. Se nelle piattaforme social troviamo quotidianamente messaggi sessisti – e Cecchettin dovrebbe saperlo – aggressivi o denigratori pubblicati proprio dagli adulti, è legittimo chiedersi quale esempio si continua a dare ai nostri figli”.

Per Valdegamberi il protocollo con la Fondazione dedicata a Giulia è “un cavallo di Troia per introdurre nelle scuole un’impostazione ideologica sul tema del maschile”.

Sia il ministero che la fondazione Cecchettin non hanno replicato alle accuse del consigliere regionale veneto.

La posizione del centrodestra

Riguardo all’opinione di Valdegamberi, il centrodestra si è schierato a favore del programma di Gino Cecchettin ritenendo che il protocollo parli “solo” di educazione al rispetto e alla parità di genere.

“Abbiamo un problema valoriale gigantesco. Purtroppo il tema dei femminicidi – ha sottolineato Flavio Tosi, coordinatore FI – lo confermano le tristi cronache anche di questi giorni, non è certo in via di risoluzione, quindi ben venga l’educazione al rispetto a scuola”.

Il capogruppo della Lega, Riccardo Barbisan, ha confermato che “ci troviamo pienamente dalla parte della fondazione Cecchettin e del ministro Valditara che ha sempre avuto un equilibrio nel trattare il tema, purtroppo ancora di grande attualità. Quindi senza eccessi dall’una e dall’altra parte ma mi sembra sia la strada giusta da percorrere”.

Laura Besio di FdI ritiene che sia un bene “che si tenga alta l’attenzione su tutto ciò che entra nella scuola e sono la prima a sostenere che non dobbiamo dipingere i maschi come il male del mondo. Ma il protocollo non cita alcuna contrapposizione precisa tra maschi e femmine. Starà a chi di dovere vigilare che tutto avvenga senza stravolgimenti”.

Il programma di Cecchettin nelle scuole

La Fondazione Giulia Cecchettin, creata dal padre Gino, dalla sorella Elena e dal fratello Davide, ha ideato progetti educativi “per promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della responsabilità”, si legge sul sito ufficiale.

Ponendo al centro l’educazione, la fondazione ritiene “che il vero cambiamento parta dalla scuola, dalla famiglia, dai luoghi in cui si formano le persone e le loro relazioni”.

Uno dei progetti nelle scuole è SicuraMente, un percorso educativo e teatrale rivolto alle secondarie di secondo grado con sede nella Regione Veneto, pensato per accompagnare studenti e studentesse in una riflessione sul rispetto, sulle relazioni, sugli stereotipi di genere e sulla prevenzione della violenza contro le donne.

Si sta portando avanti anche un corso di formazione per insegnanti della scuola d’infanzia e primaria, per il momento in Veneto, Puglia e Toscana, per imparare a decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza.