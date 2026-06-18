Futuro Nazionale davanti alla Lega nei sondaggi, il partito di Vannacci irride Salvini citando "Il sorpasso"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberto Vannacci supera la Lega nei sondaggi e si fa beffe di Matteo Salvini citando Il sorpasso. Il partito del generale ha pubblicato un post condividendo l’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto di Youtrend, che per la prima volta dà Futuro nazionale sopra il dato delle preferenze attribuite al Carroccio. Un risultato che l’eurodeputato ha rivendicato sui social aggiungendo alla classifica una scena del famoso film di Dino Risi con protagonista Vittorio Gassman.

Il post di Futuro nazionale

Nel post diffuso sulle pagine social di Futuro nazionale è stato condiviso il sondaggio di YouTrend in cui si registra il partito di Vannacci salire di 1,5 punti al 5,9%, superando così la Lega, in discesa dello 0,1 al 5,8%.

“Dovevano essere una parentesi. Dovevano essere folklore. Dovevamo essere ‘il partito personale destinato a sparire'” scrivono nel post con in basso un fermo-immagine de Il sorpasso di Dino Risi.

“Ci avevano detto che era impossibile. Noi abbiamo iniziato a camminare. E adesso acceleriamo” si legge a corredo del frame di Vittorio Gassman, nei panni di Bruno Cortona, sulla mitica Lancia con Jean-Louis Trintignant, nel ruolo di Roberto Mariani, pubblicato dalla pagina di Futuro nazionale. Che però si è risparmiata la celebre scena delle corna.

Il sondaggio del sorpasso di Vannacci su Salvini

Il sondaggio di YouTrend per Skytg24 vede ancora in testa Fratelli d’Italia, in leggera crescita al 27,8%, con il Partito democratico che guadagna uno 0,5% e si posiziona al secondo posto al 22,2%.

Segue il M5s, in calo del 1,4% al 12,1%, davanti a Forza Italia e Avs, entrambi in salita dello 0,4%, rispettivamente all’8,2% e al 6,8%.

Dietro l’Alleanza Verdi e Sinistra si posiziona Futuro Nazionale (5,9%), per la prima volta sopra la Lega (5,8%), seguite da Azione (3,1%) e Italia Viva (2,1%) e dalle altre forze politiche intorno all’1%.

La risposta della Lega

I risultati del sondaggio non sorprendono il coordinatore di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, come ha dichiarato lo stesso braccio destro di Vannacci, secondo cui “nelle prossime settimane il trend sarà sempre più a nostro favore”.

La replica della Lega è stata affidata al capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo: “Siamo un po’ stanchi tutti i giorni di guardare i sondaggi di Vannacci. Noi siamo qui per lavorare, siamo al governo, e la nostra preoccupazione è quella di dare risposte ai cittadini” ha dichiarato il parlamentare leghista, rivendicando il lavoro del Carroccio.