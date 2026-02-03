Futuro Nazionale di Roberto Vannacci deve cambiare nome, marchi registrato nel 2011 dall'ex M5s Mercante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Futuro Nazionale” di futuro potrebbe non averne affatto. Il marchio, con cui Robero Vannacci ha deciso di chiamare il suo nuovo partito dopo l’uscita dalla Lega, sarebbe infatti già stato registrato nel 2011. Un altro problema, dunque, per il generale dopo che già Francesco Giubilei aveva presentato una diffida ritenendo che il marchio fosse stati copiato da quello del suo “Nazione futura”.

Futuro Nazionale di Vannacci deve cambiare nome

Guai in vista per Roberto Vannacci, appena uscito dalla Lega di Salvini.

Dopo aver depositato presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea il simbolo del suo nuovo partito, “Futuro Naizonale”, il generale si trova costretto… a cambiare nome.

Il marchio “Futuro nazionale”, infatti, risulta essere già stato registrato, nel 2011, da un ex eletto del M5s.

Nome già registrato nel 2011 dall’ex M5s Mercante

Il nome “Futuro Nazionale” è già stato registrato il 25 febbraio 2011 e dunque Vannacci on può usarlo per il suo partito. Era stato Riccardo Mercante, ex M5s, a depositarlo il 3 settembre 2010.

Mercante è stato consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Abruzzo dal 2014 al 2019 ed è stato anche capogruppo del M5s.

Mercante è scomparso nel 2020 in seguito a un incidente stradale: dopo la morte il marchio è entrato nella successione ereditaria e oggi proprietari del nome sono la compagna e i figli.

La diffida di Francesco Giubilei

“Futuro nazionale”, pur se appena nato, deve anche fare i conti con una diffida, quella presentata da Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura”.

Giubilei tra l’altro ha pesantemente attaccato Vannacci sui social definendolo “un traditore”.

Proprio “Nazione Futura”ha depositato un atto di opposizione all’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale nei confronti della domanda di registrazione del marchio “Futuro Nazionale” di Vannacci.

Il think tank di Giubilei ha deciso di opporsi alla registrazione per una somiglianza con il loro marchio. Giubilei sostiene, infatti, che il logo utilizzato da Vannacci sia “sostanzialmente identico al nostro”.