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La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su Futuro Nazionale dopo un esposto che ipotizza la violazione della legge Scelba. Sotto accusa programma, valori e immagini social. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, parla di accuse del tutto infondate. Il caso è affidato alla pm Simona Marazza.

Futuro Nazionale e legge Scelba, aperto fascicolo

I magistrati romani hanno aperto un fascicolo dopo l’esposto con cui il Sindacato dei militari sostiene che il movimento di Vannacci possa violare la legge Scelba, la norma del 1952 che punisce la ricostituzione del disciolto partito fascista. Il procedimento è stato registrato a modello 45, cioè tra gli atti che non costituiscono notizia di reato. Al momento quindi nessuno è indagato: né Vannacci né altri dirigenti del partito.

Tuttavia, l’azione permette agli inquirenti di fare una prima valutazione del materiale: il dossier è stato affidato a Simona Marazza, magistrata dell’antiterrorismo con una lunga esperienza nella Direzione distrettuale antimafia. Sarà lei a stabilire se ci sono elementi sufficienti per configurare un’ipotesi di reato vera e propria.

ANSA

L’esposto del Sindacato dei militari

L’atto è stato depositato il 28 agosto dal sindacato presieduto da Luca Marco Comellini, con l’assistenza legale dell’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all’Università Link. Ai magistrati si chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta” del fascismo.

Secondo chi ha firmato l’esposto, per applicare la legge Scelba non serve provare che il movimento sia una copia esatta del Partito nazionale fascista: basterebbe che ne riprendesse l’impianto ideologico e il modo di fare politica. L’esposto contesta diversi punti del programma:

i cosiddetti “valori non negoziabili”: famiglia naturale, identità cristiana e difesa della vita dal concepimento alla morte naturale;

il piano di remigrazione : riguarderebbe anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Applicato in modo collettivo, si tradurrebbe in espulsioni di massa, vietate dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

: riguarderebbe anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Applicato in modo collettivo, si tradurrebbe in espulsioni di massa, vietate dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; le zone rosse senza scadenza: reparti dell’Esercito avrebbero il potere di arresto.

Nell’esposto ci sono anche alcune immagini create con l’intelligenza artificiale e diffuse sui social. Mostrano gli avversari di Vannacci come schiavi dell’antica Roma destinati alle belve, mentre il generale assiste in uniforme da alto ufficiale romano. Oltre alla legge Scelba, l’esposto ipotizza propaganda e istigazione all’odio, istigazione a delinquere e disobbedienza alle leggi. Chiede inoltre il sequestro del sito che ospita il programma.

La replica del legale di Vannacci

Per il partito ha risposto l’avvocato Giorgio Carta, legale di Vannacci e di Futuro Nazionale, secondo il quale l’iscrizione a modello 45 fa pensare che “allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti”. Carta ha detto di non aver ancora letto l’esposto, ma “per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate”.

“Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il ‘disciolto partito fascista'” ha aggiunto l’avvocato, “disciolto, appunto, più di 80 anni or sono”. Il legale ha ricordato anche che lo stesso denunciante aveva già presentato esposti contro il generale e che “le contestazioni ivi formulate sono state tutte puntualmente archiviate”.