Futuro Nazionale, la chat choc tra citazioni di Hitler e inno a Mussolini con messaggi contro gli ebrei

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono diventati di dominio pubblico alcuni messaggi che sarebbero stati pubblicati all’interno di una presunta chat ricondotta all’universo di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci. Nella chat ci sarebbero riferimenti ad Adolf Hitler e a Benito Mussolini, oltre a messaggi contro gli ebrei e gli arabi.

La chat ricondotta ai seguaci di Futuro Nazionale

A rivelare il contenuto di una presunta chat con circa “300 tra dirigenti, responsabili dei comitati e simpatizzanti animano il gruppo che segue Roberto Vannacci” è stata La Repubblica.

Il sito del quotidiano ha riferito di aver visionato alcuni messaggi contenenti citazioni di Adolf Hitler e inni al Duce Benito Mussolini, oltre ad attacchi ad arabi ed ebrei e frasi contro la Costituzione italiana.

I messaggi in chat

In un messaggio riportato dal sito del quotidiano si legge: “Arabi di mer*a! Dovrebbero essere sterminati!”.

Duro anche l’attacco agli ebrei, che sarebbero stati definiti “bestie adoratori di Satana” e “pedofili, cabalisti, cannibali“.

Nella chat ci sarebbe anche un messaggio contro la Costituzione, che “è da buttare nel cesso“. In un altro messaggio si legge: “Bisogna sempre essere anticostituzionali”.

Il messaggio su Adolf Hitler recita: “Più che l’Europa unita, il Führer ambiva a creare gli Stati Uniti del mondo! Avrebbe abbattuto le barriere e a quest’ora parleremmo tutti tedesco. Adesso invece esiste solo un’Europa monetaria, delle banche”.

“Finché qualcuno non si decide a un’azione di forza, rimarremo nell’immobilismo totale” è un altro messaggio riportato.

La domanda a Futuro Nazionale di Vannacci

Dopo aver riportato i messaggi che sarebbero presenti nella chat ricondotta all’universo di Futuro Nazionale, La Repubblica ha sottolineato che da quelle parole nessuno avrebbe preso le distanze e ha posto una domanda ai vertici di Fn:

“Non essendo ironia o satira, cosa intendono fare di fronte a chi, professandosi pronto a eseguire gli ‘ordini del generale’, perora l’abbattimento dell’ordine costituzionale?”.

Gli auguri di Ferragosto di Vannacci

In un messaggio pubblicato nel giorno di Ferragosto, Roberto Vannacci aveva scritto: “Buon Ferragosto a tutti gli italiani. A chi oggi festeggia e si gode un meritato riposo. A chi lavora anche mentre gli altri festeggiano. A chi indossa una uniforme e veglia sulla nostra sicurezza. A chi difende ogni giorno la propria famiglia, la propria terra e le proprie tradizioni. A chi non si vergogna di essere italiano”.

Poi, in un video successivo, aveva aggiunto: “· Una delle prime regole del Patriarcato Mediterraneo: fare gli auguri anche a chi canta ‘bella ciao’“.