Futuro Nazionale nel mirino di Fazzolari di FdI, "Vannacci è un Barbapapà": l'ex generale risponde con un meme

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vannacci risponde a colpi di meme alle provocazioni e traveste il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio da “Barbapapà”. L’ex generale e leader di Futuro nazionale torna a schernire sui social gli avversari politici, questa volta rispondendo per le rime al braccio destro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, Giovanbattista Fazzolari, che lo aveva accusato di trasformismo, cambiando forma proprio come i protagonisti dei cartoni per bambini degli anni ’70.

L’attacco di Fazzolari a Futuro nazionale

Intervistato da Il Foglio, Fazzolari ha fatto un punto sulla legislatura e fotografato l’attuale panorama politico, commentando il ruolo di Futuro nazionale e di non essere preoccupato dall’ascesa dell’ex generale, che secondo il senatore di Fdi sarà disinnescato proprio grazie all’approvazione della nuova legge elettorale.

Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dunque un’alleanza con Vannacci non è sul tavolo, così come non è da prendere in considerazione il suo essere o meno filorusso “perché significherebbe prenderlo sul serio. E nel suo modo di porsi non c’è niente di serio”.

“Trovo molto poco sincera la sua posizione filorussa. Se fosse un agente pagato dal Cremlino avrebbe almeno una sua linearità. Ma non lo è” ha aggiunto.

Il paragone con i Barbapapà del senatore Fdi

Nell’intervista Fazzolari ha spiegato che per lui Vannacci “è uguale a Giuseppe Conte, non ci alleiamo con chi concepisce la politica in modo opportunistico”, non senza tirare una stoccata ai parlamentari che hanno lasciato il centrodestra per seguire l’ex generale, “casualmente sono tutti politici che non avevano grandi probabilità di essere ricandidati”.

“Io non vedo alcuna differenza tra Vannacci e Giuseppe Conte. Sono come i Barbapapà, per dirla con Giorgia, perché cambiano forma in base alla convenienza. E noi non ci alleiamo con chi fa così” ha aggiunto il braccio destro di Meloni.

La risposta di Vannacci

Una provocazione che Vannacci non ha lasciato cadere, rispondendo a tono con un post sul suo profilo Facebook, con tanto di Fazzolari nei panni di “Barbapapà”.

“Fazzolari si rivolge a me chiamandomi Barbapapà ma, evidentemente, pensa a sé stesso e ai suoi amichetti. Chi cambia forma in base alla convenienza sono lui e i suoi colleghi di partito” ha contrattaccato il capo di Futuro nazionale.

“È infatti a firma Fazzolari, Bertacco, Calandrini, De Bertoldi, Santanchè, Iannone, La Pietra, Petrenga, Rauti e Totaro il disegno di legge N.1495 presentato al senato il 19 settembre 2019 recante proposta di modifica dell’art. 73 della Costituzione per imporre che le leggi recanti modifiche al sistema di elezione delle Camere entrassero in vigore decorsi 24 mesi dalla loro approvazione – ha scritto l’eurodeputato – Essi stessi definivano che la prassi di modificare le leggi elettorali a ridosso delle elezioni rappresentasse una ‘situazione scabrosa che emerge con frequenza configurando un esercizio distorto, se non un abuso, del potere legislativo , piegato ai fini di mera utilità elettorale, convenienza partitica o necessità congiunturale'”.

“Oggi sono lui stesso e i suoi amichetti, in maggioranza, a portare avanti quella che loro stessi avevano definito una prassi scabrosa e distorta .E sarei io quello che concepisce la politica in modo opportunistico? Resta di stucco è un Fazzolaritrucco!” ha concluso Vannacci nel post.