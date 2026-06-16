G7 Evian, Macron accoglie Meloni con "Felicità": il video social sulle note di Al Bano e Romina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sorpreso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della cena dei leader al G7 di Evian. Il numero uno dell’Eliseo ha pubblicato sui propri profili social, e su quelli ufficiali del vertice, il video dell’arrivo di Meloni e ha scelto come sottofondo musicale le note della celebre canzone “Felicità” di Al Bano e Romina. Macron ha scelto una canzone diversa per ogni leader.