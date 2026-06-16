G7 Evian, Macron accoglie Meloni con "Felicità": il video social sulle note di Al Bano e Romina
Il presidente francese pubblica il filmato del saluto alla premier italiana con la canzone a fare da colonna sonora
Il presidente francese Emmanuel Macron ha sorpreso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della cena dei leader al G7 di Evian. Il numero uno dell’Eliseo ha pubblicato sui propri profili social, e su quelli ufficiali del vertice, il video dell’arrivo di Meloni e ha scelto come sottofondo musicale le note della celebre canzone “Felicità” di Al Bano e Romina. Macron ha scelto una canzone diversa per ogni leader.