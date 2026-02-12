Gabibbo di Striscia la Notizia vestito e doppiato da Al Bano malmenato a Milano: è la prima volta nella storia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Episodio increscioso a Milano: il Gabibbo, a cui ha prestato corpo e voce Al Bano Carrisi, è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera a Striscia la Notizia. Lo ha riferito in una nota Mediaset. Autore dell’aggressione è stato un ragazzo. Il cantante pugliese ha commentato l’accaduto che lo ha visto suo malgrado protagonista, spiegando di stare bene.

Striscia la Notizia, Gabibbo impersonato da Al Bano malmenato a Milano

“Si è fatto male lui, non io. Vedrete tutto in tv“. Così Al Bano ai microfoni del Corriere della Sera nel commentare quanto accaduto per le vie del capoluogo lombardo. La vicenda sarà trasmessa integralmente durante la puntata di Striscia la Notizia del 12 febbraio 2026.

Da quanto trapelato dalle anticipazioni, il cantante di Cellino San Marco è stato malmenato e spinto ripetutamente a terra dopo essere stato ingaggiato dal Tg satirico come inviato speciale nei panni del Gabibbo.

“Gli ho rubato il posto – ha aggiunto Al Bano in riferimento al ragazzo che lo ha aggredito – e l’ho mandato in vacanza con la speranza di fare altrettanto bene”.

Al Bano: “Ne vedrete delle belle”

Il musicista si è infilato nei panni dell’iconica mascotte di Striscia, agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza, e in qualità di inviato sul campo per le strade di Milano ha realizzato un servizio su due storiche lotte del programma di Antonio Ricci: l’occupazione dei parcheggi riservati ai disabili da parte di persone senza alcun problema e quella contro i furbetti che prendono i mezzi pubblici senza pagare il ticket.

Al Bano, proprio mentre era in ‘missione’ per scovare uno dei furbetti, è stato attaccato da un giovane. Quest’ultimo era appena stato colto in flagrante mentre saltava il tornello del metrò.

“Ne vedrete delle belle” ha dichiarato il musicista.

L’aggressione al Gabibbo Al Bano

Nel servizio andato in onda a Striscia si vede Al Bano, nei panni del Gabibbo, avvicinare un giovane che aveva saltato i tornelli della metrò di Milano senza pagare il biglietto.

Incalzato, il ragazzo ha detto di essere di fretta perché in ritardo a scuola e non ha preso bene il “blitz” di Striscia. Prima ha spinto il Gabibbo, poi ha tentato di prenderlo sotto braccio per poi dargli nuovamente un colpo facendolo cadere a terra.

Nonostante ciò, Al Bano si è rialzato cercando di portare a termine il proprio compito, ma il giovane gli ha rubato il microfono e successivamente spinto facendolo cadere nuovamente a terra.

Tapiro d’oro per Carlo Conti: Staffelli lo ha raggiunto a Sanremo

Inoltre Carrisi sarà ospite in studio a Striscia per raccontare alcuni retroscena sui tapiri d’oro ricevuti in passato.

Per quel che invece riguarda il tapiro della puntata del 12 febbraio, sarà protagonista Carlo Conti. Valerio Staffelli lo ha raggiunto a Sanremo per consegnargli il riconoscimento.