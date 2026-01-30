Gabriel Garko, protagonista su Canale 5 di ‘Colpa dei sensi’: “Ora scelgo io la strada”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Gabriel Garko oggi non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Non rincorre più il consenso. Non interpreta più un’immagine – almeno, non nella vita. Il tempo lo ha messo alla prova, e lui ha scelto di attraversarlo invece che scappare. Con la stessa lucidità con cui, in Colpa dei sensi, la serie di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi in onda dal 30 gennaio, interpreta Davide: un uomo che torna dove non voleva più stare, che affronta un dolore rimasto sospeso e che riscopre il valore dei sensi, nel significato più concreto, fisico, viscerale della parola. Davide è un colonnello, abituato al controllo. Ma è anche un uomo che si è fatto adulto per proteggersi da un trauma, chiudendosi tutto alle spalle. Quando rientra nella casa dove è cresciuto, però, non trova più certezze. Trova fantasmi, trova desideri, trova Laura. Ed è qui che la ragione vacilla. Perché il corpo ricorda quello che la mente ha cercato di seppellire. E allora si riapre uno spiraglio, un varco di luce. E forse, una possibilità di riscatto. In questa intervista esclusiva a Gabriel Garko per Virgilio Notizie, diventa chiaro che tra lui e il suo personaggio c’è una distanza precisa ma anche un’affinità silenziosa, che passa attraverso il corpo, l’istinto, il bisogno di ritrovare verità sotto le apparenze. Davide, come Gabriel Garko, è uno che a un certo punto ha smesso di fuggire. Non per coraggio. Ma per necessità. Nel dialogo c’è spazio per parlare di set, di metodo, di senso del tatto e dell’olfatto, di buio e di luce. Ma soprattutto, c’è spazio per un pensiero più profondo: cosa succede quando impariamo ad ascoltare davvero quello che sentiamo? A non negarlo, a non giudicarlo, a non nasconderlo? In Colpa dei sensi, le risposte non arrivano con facilità. Ma cominciano da lì.

Cominciamo con una domanda semplice, ma importante: come sta?

“In questi giorni sono piuttosto stanco. Mi sento come una pallina impazzita: continuo a spostarmi tra Roma, Milano, Napoli… sempre in movimento. I ritmi sono intensi. Però, paradossalmente, è una stanchezza che mi piace, perché significa che sto facendo qualcosa. Sono iperattivo, non riesco a stare fermo. Quando arrivo a quel tipo di stanchezza, vuol dire che mi sto muovendo, che sono vivo”.

Un’iperattività legata anche a Davide, il suo personaggio in Colpa dei sensi. Che tipo di uomo è?

“Davide è un personaggio che, a prima vista, ci si aspetterebbe molto diverso da com’è in realtà. Sulla carta è un colonnello, un militare. Quindi, si pensa subito a fermezza, rigore, disciplina. Una figura solida, abituata a mantenere la parola e a non mostrare debolezze… e invece no. Davide è una persona profondamente sensibile, che dà grande valore ai sentimenti. Nonostante abbia provato a chiudere col passato, tornare a casa lo riapre completamente: è come se tutte le sue ferite ricominciassero a sanguinare. Rientra per motivi familiari, con l’idea di risolvere tutto in fretta e andarsene ma si rende conto subito che non è possibile. Ci sono questioni lasciate in sospeso, e ora lo costringono a fermarsi. In particolare, un amore mai davvero chiuso. Un amore che non era finito, solo interrotto. E allora decide di rimettersi in gioco, completamente”.

Quel passato è segnato da una ferita enorme: il presunto omicidio della madre da parte del padre. Come ha affrontato, da attore, un peso emotivo simile?

“Davide non ha mai affrontato quel dolore per davvero. Ha fatto l’opposto: è fuggito. Ha scelto di non vedere, di non approfondire. Si è fidato di quello che gli veniva detto: i giornali, le indagini, le sentenze. Ha accettato la versione ufficiale e ha lasciato suo padre in carcere, voltandogli le spalle. È un meccanismo che, secondo me, oggi è molto diffuso. Siamo portati a credere subito a ciò che leggiamo sui giornali o sul web, soprattutto se è negativo. Se esce una notizia brutta, anche infondata, tendiamo a crederci. Nessuno verifica. Non importa se è vera o falsa, conta solo lo scandalo. E quando poi si scopre che non era come sembrava… ormai non interessa più. Ma il danno resta”.

Anche Davide è dunque caduto nello stesso meccanismo?

“Sì. E in un certo senso è stata una scelta comoda. Crederci era più semplice che affrontare la verità. È andato via anche per non sentire il peso degli sguardi altrui, del giudizio. Perché essere ‘il figlio di’, con un padre accusato di aver ucciso la madre è un fardello enorme da sopportare”.

L’ha portata a riflettere sul rapporto con i suoi genitori?

“No, devo dire di no. Non sono un attore che porta sul set la propria vita privata. Non cerco di capire come avrei reagito io in una situazione simile. Quello è un processo personale, che tengo fuori dalla recitazione. Quando costruisco un personaggio, gli creo semmai un passato immaginario. Totalmente inventato. Non è scritto da nessuna parte ma serve a me per capire chi è davvero”.

Che tipo di passato ha immaginato per Davide?

“Per me Davide ha avuto un passato felice. Un’adolescenza spensierata, quasi da pubblicità. Poi, all’improvviso, la tragedia: la madre muore, il padre viene accusato. E quella perfezione si sgretola. È come accorgersi che la casa perfetta era in realtà piena di crepe. Da quel momento in poi cambia tutto. Ed è facile da comprendere: se sei un ragazzino, ti chiudi, metti fine alle relazioni e alle amicizie, ti isoli. E per non affrontare quel dolore, lui parte. Entra nell’esercito, va in missione – anche in Africa – e preferisce affrontare i drammi degli altri anziché il proprio”.

Davide è razionale, ma il ritorno dell’amore lo destabilizza. Come si regge questo equilibrio tra ragione e sentimento?

“È proprio il nodo del personaggio. Da Davide ci si aspetta una certa rigidità, ma quando capisce che tutto ciò in cui credeva non esiste più… si apre. È come se riscoprisse la luce. E viene travolto da ciò che aveva represso. Perché, in realtà, Davide è una persona tenera. Ama essere felice, anche divertirsi. È determinato, sì, ma ama l’amore. È fatto così”.

E questo amore ha il volto di Laura, interpretata da Anna Safroncik. Qual è, secondo lei, il segreto della vostra alchimia sullo schermo?

“Non so se ci sia un vero segreto. Forse semplicemente riusciamo a interpretare i nostri ruoli in modo onesto. E questo rende tutto credibile. Penso che la forza stia tutta lì: nella verità”.

Se dovesse definire il legame tra Davide e Laura con una parola, quale sceglierebbe?

“Direi… ‘calamitico’. Mi piace. Come due calamite che, anche se le tieni lontane, finiscono sempre per attrarsi. Non puoi evitarlo”.

È qualcosa che ha vissuto anche nella sua vita?

“Certo. Penso sia capitato a tutti di vivere quella sensazione che ti prende e basta. Non sai spiegarla, ma succede. E, quando succede, lo capisci subito”.

Il titolo della serie è Colpa dei sensi. C’è differenza tra colpa dei sensi e senso di colpa?

“Sono due cose molto diverse. Colpa dei sensi va inteso in senso letterale: è a causa dei sensi che tutto accade. L’olfatto, il tatto, l’udito… sono loro che ci spingono a fare determinate scelte, anche quando la ragione direbbe il contrario. Le faccio un esempio: quando entriamo in una stanza buia, i sensi si amplificano. Anche sfiorare una parete ci provoca una sensazione diversa. Sentiamo davvero. Ecco, Colpa dei sensi significa che tutto accade perché i sensi prendono il sopravvento. Se Davide fosse stato razionale, probabilmente non avrebbe cercato Laura. Non sarebbe andato a casa sua. Ma c’è una scena in cucina – che adoro – in cui il profumo di lei, l’atmosfera, lo trascinano. Ed è l’inizio di tutto”.

E il senso di colpa, nella più classica delle accezioni, non entra nel racconto?

“No, il senso di colpa come lo intendiamo normalmente non è al centro della storia. L’unico che Davide forse prova è verso il padre, per averlo abbandonato dopo una tragedia simile. E quindi cerca di ‘rimettere a posto le cose’, di scoprire la verità. Ma la serie non ruota attorno al senso di colpa, e lo dico chiaramente non solo io ma anche Simona Izzo, che ha scritto la serie. È un errore comune associare il titolo a quel tipo di colpa ma sono concetti molto diversi”.

I sensi sono una forza distruttiva… o possono essere anche una spinta positiva?

“Per me sono una forza propulsiva. In fondo siamo animali. E, dal mio punto di vista, ci abbandoniamo troppo poco ai sensi. Costruiamo strutture attorno a noi per sentirci al sicuro. Ci aggrappiamo a ciò che possiamo controllare. Ma così facendo, perdiamo il contatto con noi stessi. Le faccio io una domanda: Quante volte le è capitato di conoscere qualcuno e avvertire, subito, un’impressione negativa? Una sensazione nello stomaco, un istinto che dice: ‘Questa persona non mi convince’? Ma deve comunque frequentarla (per lavoro o per altri motivi) e, dopo qualche mese, puntualmente, ha confermato quella prima sensazione? Succede a tutti. Ecco, secondo me ascoltare di più i sensi potrebbe farci bene. Eviterebbe parecchi errori”.

Che cosa le ha lasciato Davide, come personaggio?

“Ormai da tempo cerco di non farmi influenzare troppo dai personaggi che interpreto. Perché se ti rimangono addosso, non sempre è piacevole: preferisco allora mantenere una certa distanza. Però c’è qualcosa che mi resta sempre: ciò che succede sul set. Le persone che incontro, le relazioni che si creano. Interpretare Davide mi ha dato la possibilità di conoscere persone nuove, creare legami. Anche con quelle figure che di solito non vengono mai nominate, ma sono fondamentali dietro le quinte”.

Guardando al suo percorso oggi: che visione ha del suo lavoro? Che direzione spera di prendere?

“Quella che sto seguendo ora mi piace molto. Perché è una strada che sto scegliendo io. Prima mi trovavo su percorsi tracciati da altri, e quasi mai ero d’accordo. Ora invece sto costruendo il mio cammino, passo dopo passo. Decido dove mettere i piedi, quali buche coprire e quali lasciare. Una strada non deve essere perfetta: deve essere vera. Questa, finalmente, lo è. E mi piace, tra l’altro, molto”.