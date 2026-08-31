Gabriele Bellucci morto a Bali mentre fa surf, l'ipotesi del malore e l'incidente in mare: trovato in spiaggia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 39enne Gabriele Bellucci, originario di Vinci, è stato trovato morto su una spiaggia di Bali mentre praticava surf. Sulle cause del decesso restano aperte le ipotesi di un malore improvviso o di una violenta caduta con trauma cranico contro la propria tavola. Dopo il rientro della salma in Italia, l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia per i funerali celebrati a Sovigliana.

Morto un 39enne italiano a Bali

La tragedia si è consumata a cavallo di Ferragosto nelle acque di Bali, in Indonesia, dove Gabriele Bellucci viveva da circa due anni. Il 39enne era uscito in mare per fare surf mentre alcuni amici lo attendevano in spiaggia.

Non vedendolo rientrare, sono stati allertati i soccorsi, ma il corpo senza vita del giovane è stato successivamente restituito dalle onde e rinvenuto sulla battigia.

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Sulle dinamiche dell’incidente sono al vaglio due opzioni principali: l’insorgere di un malore improvviso mentre si trovava in acqua oppure una caduta accidentale in cui avrebbe impattato violentemente la testa contro la tavola da surf, perdendo i sensi per poi essere trascinato via dalle correnti dell’oceano.

Chi era Gabriele Bellucci: la passione per il surf e la vita in Oriente

Nato e cresciuto nella frazione di Spicchio-Sovigliana, nel comune di Vinci in provincia di Firenze, Gabriele Bellucci si era diplomato all’Istituto Tecnico Industriale “Ferraris” di Empoli e aveva lavorato per un periodo presso l’azienda Sesa.

La travolgente passione per i viaggi, per il surf e per la cultura orientale lo aveva portato prima a risiedere in Thailandia e in seguito a trasferirsi definitivamente a Bali.

Nonostante la lontananza, Bellucci non aveva mai reciso i legami con la propria terra d’origine e con la comunità dell’Empolese, restando particolarmente legato al mondo del calcio locale dopo trascorsi da calciatore e poi da allenatore nella squadra amatoriale della Spicchiese.

Il rientro della salma in Italia e i funerali a Sovigliana

Una volta ultimate le pratiche per il rimpatrio internazionale, la salma del 39enne è rientrata in Italia ed è stata consegnata alla famiglia.

Le esequie si sono svolte nella mattinata di oggi – lunedì 31 agosto 2026 – presso la chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana, con la partecipazione di tanti conoscenti e amici di vecchia data. Toccante il ricordo affidato ai social network dai compagni della Spicchiese: “Sei un pezzo di noi, lo sarai per sempre. See you in space cowboy, dal cuore rossoblù”.

Anche il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricordando la vicinanza della città ai familiari e a tutti coloro che avevano condiviso un percorso di vita con Gabriele.