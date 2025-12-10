Gabriele Bonci a processo per maltrattamenti all'ex, il re della pizza romana accusato di violenze e minacce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gabriele Bonci è a processo dopo la denuncia della sua ex compagna: deve rispondere di presunti maltrattamenti ripetuti, fisici e psicologici, avvenuti dal 2022 al 2023. Il pizzaiolo è accusato dalla donna di strattoni, tirate di capelli, ematomi e un episodio in cui le avrebbe inferto una ferita alla lingua.

Il processo per maltrattamenti

Gabriele Bonci compare a processo davanti alla quinta sezione collegiale di piazzale Clodio, a Roma, accusato dalla sua ex compagna di maltrattamenti e lesioni.

La donna sostiene che nel periodo fra gennaio 2022 e giugno 2023, il celebre pizzaiolo e volto noto di tv e social avrebbe avuto verso di lei manifestazioni di violenza reiterata.

ANSA

Una foto di alcuni anni fa di Gabriele Bonci a “La prova del cuoco”

Oltre a minacce verbali, la ex avrebbe descritto Bonci come controllante e geloso, raccontando episodi di violenza fisica, come strattoni per i polsi, tirate di capelli e la provocazione di vari ematomi.

L’episodio del 2023

Secondo l’inchiesta riportata da Repubblica, l’episodio più grave sarebbe avvenuto all’inizio di giugno 2023. La donna si sarebbe recata in un bar in cui Bonci era con amici per chiedere le chiavi di casa.

Lui l’avrebbe insultata, e una volta rientrati in casa, secondo l’accusa, avrebbe scagliato a terra una pentola, una bottiglia di birra, e poi anche quadri e altri oggetti di arredo. Proseguendo con un’aggressione, avrebbe quindi infilato un dito nella sua bocca, facendola sanguinare sotto la lingua.

Il processo è atteso secondo le tempistiche ordinarie: durante l’udienza la difesa potrà presentare la propria versione dei fatti, come previsto da prassi.

Chi è Gabriele Bonci

Gabriele Bonci è uno dei panificatori e pizzaioli più celebri d’Italia, simpaticamente riconosciuto come il “Michelangelo della Pizza” per il suo approccio rivoluzionario all’impasto e alla panificazione.

Originario di Roma, ha fondato la celebre pizzeria al taglio “Pizzarium” vicino al Vaticano, trasformandola in un punto di riferimento internazionale.

Basando la sua cucina sull’utilizzo esclusivo di farine biologiche macinate a pietra, spesso provenienti da grani antichi, e sull’impiego di una lunga lievitazione e idratazione, Bonci è famoso anche per i topping creativi.

La sua influenza è andata negli anni oltre la pizzeria, diventando un volto noto televisivo grazie a programmi come “La Prova del Cuoco” e alla forte presenza sui social.