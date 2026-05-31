Gabriele Cirilli fra depressione e isolamento, "passavo i giorni sul divano": la confessione del comico

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Gabriele Cirilli ha rivelato di aver passato un momento molti difficile della sua vita durante il quale ha sofferto di depressione e si è isolato dal mondo. Il comico ha confidato che, per uscire dal periodo buio, è stato fondamentale il ruolo della moglie che lo ha sempre supportato, anche compiendo scelte difficili per permettergli di seguire i suoi sogni.

La depressione di Gabrieli Cirilli

Gabriele Cirilli è stato ospite di “La volta buona” con Caterina Balivo e ha raccontato una parte privata della sua vita.

“Ho sofferto di depressione e isolamento. Ho passato giorni sul divano, mentre mia moglie andava a lavoro”, ha detto il comico durante l’intervista.

ANSA

Il momento buio è stato all’inizio della sua carriera, quando le difficoltà si sono trasformate in un blocco psicologico profondo.

Cirilli ha spiegato di voler parlare del tema della salute mentale che ancora oggi è ritenuto una sorta di tabù ma “non dovrebbe esserlo”.

“Io credo che tutti oggi abbiamo una depressione latente, poi c’è chi con più sensibilità la esterna e chi meno. Si può combattere tranquillamente, io l’ho fatto attraverso la fede, mia moglie è stata fondamentale”, ha rivelato il comico.

La paternità e la motivazione a superare la malattia

Cirilli ha confidato che con la paternità è arrivata anche la motivazione decisiva per non cedere alla malattia.

“Quando è arrivato mio figlio, mi sono detto: non posso più permettermi di stare male. Ho trovato una forza interiore che mi ha imposto di non ricaderci più”, ha detto il personaggio Tv.

Ricordando il periodo di depressione, l’attore ha spiegato di aver “passato dei giorni sul divano“.

“Mia moglie andava al lavoro in farmacia, e io lì sul divano”, ha affermato aggiungendo che prima di arrivare al successo, aveva svolto diversi lavori per sostenersi economicamente a Roma, tra cui lo scaricatore e occupazioni nei ristoranti.

Il ruolo decisivo della moglie di Gabriele Cirilli

Per uscire da questo momento di difficoltà, è stato decisivo il ruolo della moglie di Gabriele Cirilli.

Il comico ha ricordato come la donna si facesse carico delle spese della famiglia e sia in seguito arrivata a compiere una drastica scelta lavorativa per supportare il marito.

“Inizialmente mi manteneva lei, è farmacista. Un giorno si è licenziata, ha detto al medico: Vado a Milano con il mio Gabri, non so se torno. Lo ha fatto davanti a me”, ha raccontato il comico.

Cirilli ha rivelato che, all’epoca, la decisione della consorte gli provocò una forte preoccupazione, ma la moglie lo rassicurò. Guardando al presente, l’attore ha constatato che “aveva ragione lei, guarda dove mi ha portato“.

“Lei mi ha sempre spronato, non ha mai mollato”, ha evidenziato il comico.

Per il raggiungimento del successo, è stata importante anche l’agente dell’epoca.

Cirilli ha ricordato che la donna gli disse: “devi andare per forza a fare questo provino“. In questo modo lo ha spinto fuori casa.

Si trattava del casting per la pubblicità televisiva “La Dea Bendata”, diretta da Alessandro D’Alatri, al fianco di Nancy Brilli. Quello spot ha segnato la vera ripartenza del comico: “è stata una cosa bella”.

Chi è Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore nato a Sulmona il 12 giugno 1967. È diventa popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig, in particolare con il personaggio della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!?”.

Ha debuttato al cinema nel 1998 con il film Un bugiardo in paradiso di Enrico Oldoini, al fianco di Paolo Villaggio. Ha preso parte a diverse fiction per la televisione e programmi come Ballando con le stelle e Tale e Quale Show.

Nel reality di Carlo Conti è tornato più volte sia in veste di concorrente che di ospite e giudice.