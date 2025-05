Gabriele Corsi a Domenica, chi è il possibile nuovo conduttore: dal Trio Medusa a Sanremo ed Eurovision

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Potrebbe essere Gabriele Corsi il nuovo conduttore di Domenica In. O, per meglio dire, uno dei nuovi conduttori. Per la nuova edizione dello storico show condotto da anni da Domenica In si lavora a un contenitore “a più voci”. Una di queste potrebbe essere proprio quella di Gabriele Corsi, che dal Trio Medusa è arrivato fino alla conduzione del PrimaFestival a Sanremo 2025 e all’Eurovision.

Gabriele Corsi a Domenica In? L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione su Gabriele Corsi prossimo conduttore di Domenica In è stato il sito DavideMaggio. Il nome di Corsi sarebbe tra quelli presi in considerazione per la conduzione corale della stagione 2025/2026 dello storico show domenicale di Rai1, per anni condotto da Mara Venier (che potrebbe restare come co-conduttrice della nuova Domenica In). Gabriele Corsi potrebbe presentare un game show musicale all’interno del nuovo contenitore studiato per il pomeriggio della domenica su Rai1.

L’ipotesi Massimo Giletti alla conduzione della nuova Domenica In sarebbe stata, invece, archiviata.

Fonte foto: IPA

Il Trio Medusa con, a destra, Gabriele Corsi.

Cosa ha detto Mara Venier sul futuro di Domenica In

Ospite del Festival della Tv a Dogliani, Mara Venier, come riportato da ANSA, ha dichiarato: “Domenica In va rivista, ci saranno cambiamenti. Sarò la conduttrice, ma assieme ad altri. Non sappiamo ancora chi. Domenica In sarà più corale, come le prime con “Bisteccone” e altri. Mi alleggerisco, sono molto felice. Ma ne ho ancora voglia”.

Nella stessa occasione, Mara Venier ha anche fatto due nomi per la co-conduzione: “De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto moltissimo, si fa voler bene e non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica In molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico. Vedo Stefano e Matano”.

Chi è Gabriele Corsi, dal Trio Medusa a Sanremo

Gabriele Corsi è nato a Roma il 29 luglio 1971. Conduttore televisivo e radiofonico, showman, comico e attore italiano, ha conosciuto la popolarità come parte del Trio Medusa, con cui è approdato anche a Le Iene.

Nel 2016 ha esordito come conduttore televisivo in solitaria, con il programma Take Me Out – Esci con me su Real Time. Ha poi co-condotto Ninja Warrior Italia sul canale Nove e preso parte a Cartabianca su Rai3. E ancora: Piccoli giganti (Real Time), Boss in incognito (su Rai2), Reazione a catena – L’intesa vincente (Rai1), Deal With It – Stai al gioco (Nove), Il contadino cerca moglie (Discovery+) e Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo (ancora sul Nove).

Voce storica delle finali dell’Eurovision Song Contest per la Rai, nel 2025 ha anche co-condotto il PrimaFestival a Sanremo 2025.