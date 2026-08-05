Gabriele De Concini trovato morto sotto il sentiero del Lec, forse precipiato: la madre aveva dato l'allarme

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Gabriele De Concini è stato trovato morto su di un sentiero che conduce al lago di Tovel, in Trentino Alto Adige. Il ragazzo, di 36 anni, era uscito nel tardo pomeriggio e la madre, non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme. Il corpo è stato trovato la mattina del 5 agosto, l’ipotesi sulla causa del decesso è una caduta accidentale.

L’allarme sulla scomparsa di Gabriele De Concini

Gabriele De Concini era un 36enne residente a Tuenno, frazione di Ville d’Anaunia.

Era uscito di casa nel tardo pomeriggio del 4 agosto, senza più fare ritorno e facendo perdere le sue tracce.

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A lanciare l’allarme è stata la madre che ha chiesto aiuto ai soccorsi.

Immediatamente si sono attivati diversi vigili del fuoco della zona, carabinieri, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e personale Saf.

Nelle operazioni sono stati impiegati anche cani molecolari e droni per perlustrare l’area.

Il corpo di Gabriele De Concini sotto un sentiero

Nella mattinata del 5 agosto, la guardia di finanza è riuscita ad individuare la zona dove era agganciato il cellulare di De Concini.

I volontari del Soccorso alpino hanno rinvenuto il cadavere del 36enne intorno alle 10:30.

Il corpo giaceva privo di vita sotto il sentiero del Lec che conduce al lago di Tovel.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe precipitato per un centinaio di metri morendo poi sul posto.

I sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne in decesso, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cles per i rilievi.

I funerali di Gabriele De Concini

Nel necrologio si legge che Gabriele De Concini lascia la madre Concetta, i fratelli Stefania con Ivan, Alessandro, Serena con Gianluca e gli amatissimi nipoti Ketlin, Alex, Sveva, Iris.

I funerali si terranno a Tuenno giovedì 6 agosto alle ore 14:00 nella chiesa parrocchiale, poi il corpo del giovane sarà cremato. Mezz’ora prima della celebrazione si terrà un rosario sempre in chiesa.

La famiglia del 36enne ha ringraziato “di cuore” i Vigili del fuoco volontari, il Soccorso alpino e i Carabinieri di Cles per l’impegno nelle ricerche del ragazzo.