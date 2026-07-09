Gabriele Falsetta, l’intervista all’attore: “Ogni personaggio mi cambia ma non voglio perdermi dentro di lui”

Ci sono attori che inseguono il successo e altri che, invece, sembrano inseguire qualcosa di molto più difficile da raggiungere: una verità. Gabriele Falsetta, ospite della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest in programma dal 10 al 12 luglio, appartiene a questa seconda categoria. Basta ascoltarlo per pochi minuti per capire che, prima ancora di parlare di cinema, serie televisive o palcoscenici, parla di tempo. Del tempo necessario per crescere, per sbagliare, per imparare ad aspettare. Del tempo che serve per diventare davvero se stessi. La sua è una carriera costruita lontano dalla fretta e dalle scorciatoie. Anni di teatro, di studio, di ricerca, di incontri che hanno lasciato tracce profonde, fino ad arrivare a un presente ricco di progetti, nel quale il lavoro sembra finalmente aver trovato una continuità tanto desiderata. Eppure, paradossalmente, è proprio nel momento in cui tutto sembra accelerare che Gabriele Falsetta sceglie di rallentare. Di fermarsi. Di osservare ciò che gli sta accadendo con uno sguardo lucido, quasi sorprendentemente distante da quella fame che spesso accompagna questo mestiere. Forse è questa la sua caratteristica più rara: la capacità di non lasciarsi sedurre dall’idea che il successo coincida con il fare sempre di più. Per lui recitare non significa accumulare personaggi, ma attraversarli. Lasciarsi cambiare senza smarrire il proprio centro. Custodire uno spazio interiore che nessun set, per quanto importante, possa occupare completamente. Nelle sue parole in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non c’è nostalgia del passato né ansia per il futuro. C’è piuttosto la consapevolezza che ogni progetto, una volta concluso, diventa una fotografia di chi eravamo in quel preciso momento della vita. E riguardare quei lavori significa inevitabilmente riguardare se stessi. Con tenerezza. Con gratitudine. Ma anche con la lucidità di chi sa che la persona che appare sullo schermo appartiene già a un’altra stagione. È un approccio quasi controcorrente, in un’epoca che premia la velocità, l’esposizione continua e la necessità di esserci sempre. Gabriele Falsetta sembra invece rivendicare il valore del silenzio, delle pause, perfino del vuoto. Perché è proprio lì, sostiene, che si rigenera lo sguardo di un attore. È lì che tornano a nascere le domande, prima ancora delle risposte. In questa conversazione non si parla soltanto dei suoi progetti, delle serie che stanno per arrivare o dei personaggi che il pubblico scoprirà nei prossimi mesi. Si entra piuttosto nel laboratorio invisibile di un interprete che considera il mestiere dell’attore un esercizio continuo di ascolto, di disciplina e di umanità. Un viaggio fatto di identità che si incontrano, si confondono e poi si separano, lasciando ogni volta qualcosa di nuovo. Perché, in fondo, conoscere Gabriele Falsetta significa comprendere che il vero lavoro non avviene soltanto davanti alla macchina da presa. Avviene molto prima. Nel modo in cui si attraversa la vita, si custodiscono le proprie fragilità e si sceglie, ogni volta, di tornare a guardare il mondo con occhi ancora curiosi.

Sta vivendo un momento molto particolare della sua carriera. Se dovesse raccontarlo a chi ancora non la conosce, come lo definirebbe?

“Dopo un anno intero di lavoro senza interruzioni, iniziato nell’agosto del 2025, sto vivendo la prima vera pausa in questi giorni. È una sensazione bellissima, perché quella continuità l’ho desiderata a lungo. L’ho cercata, l’ho voluta. Però, come accade spesso con ciò che desideriamo, quando finalmente arriva ci rivela anche un’altra prospettiva. Oggi mi sento quasi un privilegiato e, proprio per questo, avverto il bisogno di fermarmi. È una riflessione che porto avanti da anni. Tutti gli attori sognano di lavorare con continuità, di raggiungere quella serenità che questo mestiere concede di rado. Eppure, con il tempo, mi convinco sempre di più che la forma più autentica del nostro lavoro consista anche nel saperlo esercitare con una certa misura. Quando entri in quel Paese dei Balocchi fatto di set, emozioni, conferme, entusiasmo e nuovi progetti, il rischio è perdere il fuoco. Credo invece che questo mestiere abbia bisogno anche di spazi vuoti, di tempo per respirare, costruire immagini nuove e tornare a osservare il mondo. Se lavori senza sosta, prima o poi arriva la paura di ripeterti, di assomigliare troppo a te stesso. Non tanto perché sia necessario ‘uscire’ emotivamente da un personaggio. Non vivo la recitazione in questi termini. Per me il punto è un altro: avere il tempo di rimettere ordine dentro di sé. Quest’anno, per esempio, ho iniziato con un film di una giovanissima regista, Margherita Ferrari, dedicato al G8 di Genova. Per me, che sono genovese, era anche un progetto dal valore profondamente personale. Dopo quel film sono entrato nel cast di Doc. Poi ho portato in scena a teatro Mai morti, un monologo di circa un’ora sulla Decima MAS, una sorta di apologia del nazifascismo costruita per paradosso. È stato un lavoro che mi ha richiesto un’enorme quantità di energie. Successivamente è arrivata Fuori menù, una serie comedy che sto girando per Wildside e Sky. Poi un progetto con Ciro D’Emilio, incentrato su un femminicidio, e infine un pilot destinato a RaiPlay. Quando accumuli esperienze così diverse, se non ti concedi il tempo di fermarti, rischi di portarti tutto dentro. Hai bisogno di rimettere ordine, proprio come quando sistemi una casa dopo mesi di vita frenetica. Allora inizi a chiederti: è meraviglioso avere l’opportunità di affrontare così tanti progetti, ma li sto davvero vivendo fino in fondo? Li sto attraversando oppure li sto semplicemente accumulando? Per questo oggi definirei il periodo che sto vivendo come un momento di pausa. Una pausa cercata, desiderata e necessaria. Non perché voglia allontanarmi dal lavoro, ma perché sento il bisogno di ritrovare uno sguardo limpido prima di ricominciare”.

Ha citato soltanto lavori che devono ancora uscire, ma la vita di un attore ha tempi molto particolari: mentre è già immerso in nuovi progetti, arrivano nelle sale o in televisione opere realizzate anni prima. Penso, per esempio, alla serie In Utero. Che effetto le fa rivedere un lavoro girato tanto tempo fa? Riconosce ancora quel Gabriele Falsetta oppure ha la sensazione di essere ormai un’altra persona?

“È un po’ come sfogliare un vecchio album di fotografie. Più che nostalgia, provo tenerezza. Quei lavori diventano vere e proprie istantanee della tua vita. Raccontano un film, una serie o uno spettacolo, ma anche la persona che eri in quel momento. Quando li rivedi, non riaffiorano soltanto il set o il personaggio: tornano alla memoria anche le emozioni, le persone e tutto ciò che stavi vivendo in quel periodo. Per questo li considero fotografie della mia storia personale. Nel frattempo, naturalmente, sono cambiate molte cose. Mi sento molto più sereno. Ho ricevuto conferme importanti da persone che stimo profondamente e sto vivendo esperienze professionali che mi stanno arricchendo. Sì, quel Gabriele esiste ancora, ma nel frattempo è inevitabilmente cresciuto. E, in fondo, continuiamo a cambiare anche quando abbiamo l’impressione di essere fermi”.

Che significato ha oggi, per Gabriele Falsetta, la parole ‘ambizione’?

“È una domanda difficile, perché non esiste una risposta semplice. Se dovessi sintetizzarla, direi che la mia ambizione più grande è trovare un equilibrio. Un equilibrio tra il piacere puro, limpido e quasi infantile di fare questo mestiere e una vita che riesca a esistere anche al di fuori del lavoro. È questo che mi interessa davvero. Ci sono momenti in cui ti senti creativamente esplosivo. Sei pieno di energia, di idee, del desiderio di lavorare. Però quella stessa energia finisce per assorbire tutto il resto. Ti accorgi che il lavoro occupa ogni spazio e rischia di soffocare la vita. Altre volte accade l’opposto. Vivi un periodo bellissimo sul piano personale, ti senti sereno, presente, in pace con te stesso. Professionalmente, però, tutto sembra immobile. Le opportunità che aspettavi non arrivano e i progetti faticano a concretizzarsi. La mia ambizione, allora, è riuscire a tenere insieme queste due dimensioni. Ammiro molto quegli attori e quelle attrici che realizzano un lavoro importante e poi scompaiono. Oggi si direbbe che droppano un progetto e poi si fanno da parte. Mi affascina questa capacità di esserci e, subito dopo, di allontanarsi. Le confido una cosa. Quando è arrivato Doc, inizialmente mi ha anche spaventato. Era la prima volta che affrontavo una serie così lunga, con un ruolo importante e un’esposizione di quel livello. Nella mia mente immaginavo un percorso diverso. Invece è stata una lezione enorme. Mi ha insegnato a considerare il lavoro semplicemente per quello che è: lavoro. Non qualcosa che debba divorare ogni altro aspetto dell’esistenza, ma uno strumento che permette anche di scegliere, di prendersi del tempo e, qualche volta, perfino di dire no. Credo che uno degli equilibri più difficili da raggiungere sia proprio questo: riuscire a esserci senza rinunciare alla possibilità di scomparire per un po’. Fare bene il proprio mestiere senza smettere di vivere la propria vita”.

Lei perché fa questo mestiere? Non mi riferisco alla risposta più immediata, quella legata al desiderio di raccontare storie o di essere osservati. Mi interessa capire se, nel suo caso, sia stato un colpo di fulmine oppure un innamoramento lento, maturato nel tempo.

“Direi decisamente la seconda. Non è stato un colpo di fulmine. Guardandolo oggi, mi sembra piuttosto la conseguenza naturale del mio carattere. Credo di fare questo mestiere soprattutto per curiosità. Da bambino ero affascinato dalle persone. Cercavo di capire come funzionassero, che cosa le muovesse, perché si comportassero in un determinato modo. A volte gli adulti mi incuriosivano, altre mi spaventavano, ma sentivo sempre il bisogno di comprenderli. Penso che la recitazione sia nata proprio da lì. È un modo per entrare nell’universo degli altri, provare a comprenderne la logica, i desideri e le paure. Più che il desiderio di stare al centro dell’attenzione, c’è sempre stata una profonda inclinazione all’osservazione. Con il tempo ho capito che questo lavoro offre una possibilità straordinaria: vivere tante vite senza rinunciare alla propria. Ogni personaggio ti costringe a mettere in discussione le tue certezze. Anche quando interpreti qualcuno lontanissimo da te, devi sospendere il giudizio e cercare di comprenderne le ragioni. È questo l’aspetto che continuo ad amare di più. Non puoi limitarti a stabilire se un personaggio abbia torto o ragione. Devi capire perché compie determinate scelte. È un esercizio continuo di empatia. E credo che questo, oltre a renderti un attore migliore, possa renderti anche una persona migliore”.

Mi viene in mente una frase di Nietzsche che ultimamente cito spesso: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Secondo lei è riuscito, in qualche modo, a mettere ordine nel suo caos grazie alla recitazione?

“No. Credo che il caos sia ancora lì. Più che risolverlo, penso di aver imparato a conviverci. Il lavoro dell’attore, da questo punto di vista, aiuta molto, perché ti costringe continuamente a dare una forma alle esperienze. Non credo, però, che quel caos scompaia davvero. Anzi, forse è proprio lui ad alimentare la curiosità. E la curiosità, per me, è sempre stata il motore di tutto. Quando prepari un personaggio, il tuo compito è comprenderlo senza giudicarlo. E questo modo di osservare gli esseri umani finisce inevitabilmente per accompagnarti anche nella vita quotidiana. Questo mestiere mi ha insegnato anche a sospendere il giudizio. O almeno ci provo. Quando interpreti qualcuno non puoi permetterti di pensare: ‘Questo è buono’ oppure ‘Questo è cattivo’. Devi individuarne la logica, comprenderne il dolore, i desideri e le contraddizioni. È un esercizio che, inevitabilmente, cambia anche il modo in cui osservi le persone nella vita di tutti i giorni. Ti rendi conto che quasi nessuno agisce pensando di essere il cattivo della storia. Ognuno, all’interno del proprio sistema di valori, è convinto di avere una ragione”.

In questo percorso sente di essere diventato l’attore che sognava di diventare oppure continua a cercarlo?

“All’inizio parlavamo dei progetti, dei lavori in uscita, ed è giusto così. È bello lavorare e, forse, oggi rischio perfino di darlo un po’ per scontato. Però, se mettiamo insieme tutto questo, questa specie di Las Vegas che è il nostro mestiere, con il continuo alternarsi di euforia, conferme, dubbi, megalomania e improvvisi sensi di inadeguatezza, allora la risposta è no: fortunatamente non sono ancora diventato l’attore che sognavo di essere. E spero di non diventarlo mai del tutto. Se un giorno avessi la sensazione di essere arrivato, probabilmente significherebbe che ho smesso di crescere. Credo profondamente nella trasformazione. Ho scelto un lavoro che considero un privilegio e che può evolversi insieme a me, attraverso le esperienze che vivo, le persone che incontro e la consapevolezza che, con il tempo, cambia. Ci sono ancora moltissimi aspetti che vorrei migliorare. Per certi versi sento di aver ricevuto molto più di quanto avrei immaginato. Per altri, invece, continuo a desiderare molto più di ciò che ho. La differenza è che oggi non vivo più questa contraddizione con ansia. Studio molto. Cerco di approfondire. Mi sento meno orientato alla performance rispetto a qualche anno fa e molto più interessato al processo. Un tempo ero quasi ossessionato dal risultato finale. Oggi mi accorgo che il percorso è diventato la parte più affascinante. Lo noto perfino durante i provini. Per anni entravo nella stanza cercando di offrire ai casting director ciò che immaginavo volessero vedere. Era, soprattutto, una forma di insicurezza. Oggi accade il contrario. L’altro giorno sono uscito da un provino sentendomi meglio di quando ero entrato, nonostante quella mattina mi fossi svegliato in una giornata difficile. Non vivo più il casting come una lotteria da vincere. Lo considero un momento di lavoro, di confronto e di collaborazione con persone che, nella maggior parte dei casi, mi conoscono da tempo. Ed è una sensazione decisamente più sana”.

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In questo processo in fieri contano di più le domande che continua a porsi oppure le risposte che riesce a trovare?

“Credo le risposte. O meglio, il tema delle risposte è quello che mi accompagna di più in questo periodo. Più le rincorri, più consumi energie. E più cresce la delusione quando non arrivano. Per questo torno al discorso del caos. Se rimani dentro il processo, prima o poi qualcosa accade. Penso ai provini. Ci sono giorni in cui sei preparatissimo, hai studiato ogni dettaglio, sembra che tutto sia al posto giusto… e non succede assolutamente nulla. Poi affronti un altro provino in un momento complicato della tua vita, magari sei triste, svuotato, vulnerabile… e proprio quel giorno funziona. È un aspetto che mi fa riflettere molto. Mi chiedo spesso quanto ci costi pretendere una risposta immediata. Sono sempre stato molto duro con me stesso. Molto esigente. Prima di tutto con me, ma spesso anche con gli altri. Oggi sto imparando ad accettare la perdita. A lasciare andare. Ed è un cambiamento che mi fa stare meglio. Perfino dormire meglio”.

C’è un interrogativo che continua ad accompagnarla e al quale non ha ancora trovato risposta?

“Sì. Continuo a chiedermi quali forme dovremmo adottare oggi per riuscire davvero a comunicare con il pubblico. È questo il pensiero che mi accompagna più spesso”.

Perché proprio questo?

“Perché ho la sensazione che ci dimentichiamo troppo facilmente del pubblico. Noi facciamo questo lavoro per chi ci guarda. Poi, certo, ci sono anche il nostro ego, il narcisismo, il desiderio di esprimerci, la ricerca artistica. Tutto questo esiste. Ma il destinatario finale resta sempre il pubblico. La vera domanda è: come possiamo raggiungerlo oggi? Ho l’impressione che il cinema e il teatro italiani debbano tornare a interrogarsi non soltanto sui gusti delle persone, ma soprattutto su ciò di cui hanno bisogno. Secondo me abbiamo bisogno di rivedere i mostri. Penso ai film di Risi, di Petri, di Fellini. Abbiamo bisogno di tornare al grottesco, di provocare, di sporcarci un po’ le mani. Ho la sensazione che il pubblico non creda più alle storie che cercano soltanto di rassicurarlo. Viviamo in un mondo che ci mette continuamente davanti a conflitti, guerre, paure e violenza. E allora mi domando: perché continuiamo ad avere così paura di raccontare tutto questo? Perché continuiamo a cercare soltanto l’aspetto più rassicurante della realtà? Al di là dello stile, dell’estetica o del linguaggio, la domanda è sempre quella: come si comunica davvero? Io oggi mi trovo in una fase diversa. Ho imparato il mestiere, mi hanno detto che posso farlo, riesco perfino a viverci. Ma adesso la domanda è un’altra: che cosa vogliono sentire le persone? Che cosa vogliono vedere? Che cosa hanno bisogno di sapere? E, soprattutto, come vogliamo farle sentire? Hanno bisogno di una carezza o di una bastonata per comprendere qualcosa? C’è più bisogno di provocare una reazione oppure di continuare a rassicurare tutti, mantenendo uno status quo tranquillo? È questo che oggi mi interessa di più. Ed è anche il motivo per cui Mai morti mi ha coinvolto così tanto: mi interessava capire la reazione del pubblico. Perché, alla fine, sono proprio le reazioni la parte più importante del nostro lavoro”.

Nel suo percorso artistico, quando si è trovato ad accettare un lavoro, ha scelto più quelli che la rassicuravano o quelli che la mettevano in discussione?

“Se devo essere completamente sincero, nei momenti di maggiore necessità… entrambi. Credo, però, che la vera differenza sia un’altra: un progetto deve provocare innanzitutto una reazione in chi lo interpreta. Se non riesce a smuovere te, difficilmente riuscirà a farlo con il pubblico. Forse è una risposta un po’ indiretta, ma è quella che sento più autentica. La verità è che non saprei fare una distinzione così netta. Alla fine accetti lavori molto diversi, perché il lavoro è lavoro, con la ‘L’ maiuscola. Per questo, per me, vanno bene Doc come progetti completamente differenti. Mi piacciono molto gli attori spagnoli: lavorano con registi come Rodrigo Sorogoyen o Pedro Almodóvar e poi recitano tranquillamente anche nelle soap opera. In Spagna questo passaggio viene vissuto con molta meno rigidità. Il lavoro resta lavoro. E i risultati dimostrano quanto questo approccio possa funzionare, visto che il loro cinema e le loro serie stanno conquistando pubblico in tutto il mondo. Poi uno può anche scegliere di restare in una soap, se è quello che desidera. Pensi a Un posto al sole: va avanti da trent’anni ed è diventata un fenomeno culturale. Con il tempo, una realtà del genere finisce quasi per trasformarsi in un oggetto di studio. Arrivi perfino ad avere Whoopi Goldberg che fa una comparsata nella serie. Per questo tutta questa distinzione così rigida tra prodotti ‘alti’ e prodotti ‘bassi’ francamente mi sembra una stronzata. Molto spesso ritrovo nel cosiddetto cinema d’autore convenzioni e banalità che non vedo nemmeno nelle serie più popolari. Ci si riempie la bocca di ‘autorialità’, ma poi, paradossalmente, certi film risultano più televisivi di alcune opere nate proprio per la televisione. È lì che, secondo me, bisognerebbe avere il coraggio di perdere un po’ il controllo. Non so quante delle forme narrative che utilizziamo oggi funzionino davvero. Forse nessuna. Né quelle troppo generaliste né quelle troppo autoriali. Da una parte rischiamo un cinema autoreferenziale, quasi onanistico. Ma poi bisogna anche chiedersi: che cosa produce davvero quell’autorialità? Se un film incassa un milione e mezzo dopo essere costato dodici milioni, ha davvero incontrato il suo pubblico? Prendiamo Anora. È stato realizzato con un budget contenuto rispetto agli standard e ha ottenuto un successo enorme, perché è riuscito a suscitare una reazione. È di questo che dovremmo discutere. Spero che questa crisi del cinema, che ormai dura da anni, al di là delle questioni politiche o ideologiche, ci costringa finalmente a porci una domanda molto semplice: per chi stiamo facendo questo lavoro? Anche questa, in fondo, è una forma di ambizione. Può essere egotica, narcisistica, tutto quello che vuole. Ma la domanda resta la stessa: perché lo facciamo? Vogliamo davvero suscitare una reazione, magari anche scomoda?”.

Lei si è formato al Piccolo di Milano e, nel suo percorso, ha incontrato molti registi, autori e maestri. C’è qualcosa che ha scelto consapevolmente di non assimilare, perché sentiva che non le apparteneva?

“Ho sempre avuto una certa diffidenza nei confronti di chi sembra avere già tutte le risposte. Quando incontri una persona convinta di sapere tutto, inevitabilmente ti chiedi: ‘Che cosa ci sto facendo io qui?’. Se tutto è già deciso, quale spazio rimane per me? Per questo la figura del ‘maestro’, intesa in un certo modo, mi mette sempre un po’ in allarme. Mi viene in mente Orazio Costa. Lui, per esempio, si faceva chiamare ‘dottore’. Me lo raccontavano e la cosa mi faceva sorridere, perché probabilmente era anche un modo ironico per prendere in giro un’epoca in cui tutti volevano essere chiamati dottore, commendatore e così via. Oggi, invece, sembra che tutti vogliano essere chiamati ‘maestro’. È una parola che, secondo me, crea immediatamente una gerarchia. Ti colloca automaticamente in una posizione di subordinazione. E allora mi domando: dove finisce la collaborazione? Naturalmente non vale per tutti. Penso, per esempio, a Joe Wright, con cui ho girato M – Il figlio del secolo. È un autore straordinario, ma possiede una qualità rara: pur avendo una visione fortissima, mantiene sempre aperti i canali della comunicazione. Con lui ti senti importante anche se sei una comparsa fra seicento persone. E non è un’esagerazione. Può davvero capitare che una comparsa finisca al centro dell’inquadratura perché lui coglie qualcosa che gli altri non hanno visto. Questa, per me, è la vera autorevolezza. Essere un maestro senza smettere di mettersi in discussione. Restare in uno stato di ricerca continua. Altre volte, invece, mi sono trovato davanti persone che avevano già tutto preconfezionato. E credo che, spesso, dietro quella sicurezza assoluta si nasconda anche una paura: quella di perdere il proprio ruolo, il proprio potere, la propria posizione. Invece un autore dovrebbe restare sempre in crisi”.

Qual è stato il suo più grande atto di ribellione artistica?

“Forse ‘ribellione’ è una parola troppo forte. Però, se ripenso a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, direi questo: cercare sempre ciò che è scomodo dentro ciò che appare accomodante. Cercare il mostro invece della consolazione. Cercare ciò che inquieta invece di ciò che ci permette di addormentarci tranquilli. Ho l’impressione che oggi ci sia bisogno di scavare molto più in profondità. Anche nel nostro lavoro. Viviamo in un tempo in cui tutti vogliono essere belli, impeccabili, rassicuranti. Io, invece, credo che dovremmo avere il coraggio di essere più brutti. Più fragili. Più umani. Più vicini alle persone che ci guardano. Perché è proprio quella fragilità il dono più prezioso che possiamo offrire al pubblico. C’è una frase di Gary Oldman che custodisco da anni. Dice che un attore dovrebbe possedere tre qualità fondamentali: maniacalità, imprevedibilità e vulnerabilità. Se ci pensa, sono tre caratteristiche che, insieme, generano quasi una forma di caos. Come si può essere contemporaneamente maniacali e vulnerabili? Imprevedibili e fragili? Eppure è proprio quella tensione a rendere vivo un interprete. Non devo mostrare allo spettatore la versione migliore di sé. Devo mostrargli anche quella peggiore. Quella vulnerabile. Quella imprevedibile. Mi torna in mente anche una frase di Marlon Brando. Diceva che un attore dovrebbe fare con il pubblico ciò che una guida un po’ perversa farebbe con qualcuno che si è perso in una città sconosciuta: prenderlo per mano, accompagnarlo nel buio, lasciarlo solo, tornare a rassicurarlo e poi abbandonarlo di nuovo. Perché, in fondo, il nostro lavoro consiste proprio nel simulare la vita. Ed è anche per questo che continuo a pensare che dovremmo avere meno paura di mostrarci imperfetti e meno bisogno di apparire sempre impeccabili”.

La faccio sorridere. Dice che dovremmo essere più brutti che belli e, invece, il suo percorso sembra andare nella direzione opposta: sta diventando sempre più bello.

“È un aspetto curioso. Sa che, un tempo, non me lo diceva mai nessuno? Adesso me lo ripete perfino la mia ragazza. Però il punto è un altro. Da fuori può sembrare che tutto diventi più semplice, più luminoso. Poi, però, arriva quella notte in cui ti chiedi: ‘Perché, in realtà, non sono così felice?’. Credo che il tema della bellezza porti con sé un’enorme quantità di ferite. Non parlo soltanto del lavoro. Parlo della vita. Di ciò che ti accade. Del dolore. Con il tempo cambiano il corpo, il volto, il modo di abitare il mondo. E ti accorgi che tutto quello che hai vissuto si deposita anche lì. Da questo punto di vista devo ringraziare i miei genitori. Erano persone bellissime, prima ancora che nell’aspetto, nel modo di stare al mondo. Anche mio fratello è così. Noi Falsetta, in qualche modo, miglioriamo con gli anni. O, almeno, ci piace raccontarcela così. Magari un giorno perderò i capelli, magari cambierò ancora. Però credo che il dolore, se lo attraversi davvero, finisca anche per restituirti qualcosa. Ed è questo che mi interessa. Pensi ad attori come Emily Blunt. È un’attrice che tutti associano alla bellezza, all’eleganza, alle grandi campagne pubblicitarie, alle maison di moda. Eppure in Disclosure Day di Spielberg ha il coraggio di mostrare la nevrosi. Di tirarla fuori senza paura. È questo che mi interessa. Si possono essere tante cose contemporaneamente. Anche questo, in fondo, è caos. Mi piace quando il pubblico si rende conto che una persona può essere davvero multiforme. Che non esiste soltanto il ‘bello che rassicura’ o il ‘brutto che inquieta’. Nella vita siamo molto più complessi di così. Per questo mi affascinano tantissimo i cattivi, soprattutto quando sono interpretati da attori come Alexander Skarsgård. Mi colpisce il modo in cui riesce perfino a prendersi gioco della propria bellezza. La utilizza, la ribalta, la sporca. Non ha paura di attraversare il lato oscuro dei personaggi. Secondo me anche l’estetica dovrebbe essere sempre al servizio della trasformazione. Mi piacerebbe vedere, anche nel cinema italiano, più attori disposti a rompere la propria immagine. Invece accade spesso il contrario. C’è chi viene identificato come il bello e continuerà a interpretare il bello. C’è chi viene considerato un caratterista e rimarrà sempre tale”.

Abbiamo una forte tendenza a catalogare tutto?

“Esatto. E continuo a chiedermi se sia davvero questo ciò che interessa al pubblico. Secondo me no. Spesso diciamo che il pubblico non va più al cinema, ma quando trova qualcosa che lo coinvolge ci va eccome. Prendiamo Checco Zalone. I suoi film vengono visti da milioni di persone. Allora dovremmo smettere di liquidare il fenomeno con superficialità e chiederci perché accada. Se un film d’autore incassa un milione e mezzo e un altro sessantacinque milioni, forse una domanda dovremmo porcela. I grandi produttori italiani del passato, da Carlo Ponti a Franco Cristaldi, da Dino De Laurentiis a Goffredo Lombardo, producevano contemporaneamente Federico Fellini e Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Erano imprenditori che rischiavano davvero. Oggi, invece, ho l’impressione che siamo diventati molto più prudenti. Molto più ordinati. Molto più preoccupati di non sbagliare. E questo, secondo me, si riflette anche nelle storie che raccontiamo. Continuiamo a parlare del ‘Bel Paese’. Ma siamo davvero soltanto questo? È davvero così difficile riconoscere anche la parte più oscura di noi? Altrimenti, che senso ha continuare a realizzare biopic su figure di sessant’anni fa? Abbiamo capito da dove veniamo. Adesso raccontatemi i mostri di oggi. Raccontatemi ciò che permette alle persone di esorcizzare le proprie paure contemporanee. Non possiamo continuare a smussare ogni spigolo. La casalinga di Voghera vuole vedere anche ciò che la spaventa. Vuole confrontarsi con il male. Perché quel male esiste anche dentro di noi”.

Del resto, la tv ce lo ricorda: viviamo immersi nella cronaca nera.

“La televisione racconta continuamente omicidi, violenza, fatti terribili. Poi, però, al cinema sembriamo aver paura di affrontare quelle stesse ombre e continuiamo a raccontare storie rassicuranti, commedie romantiche, borghesi annoiati che si innamorano, si lasciano e ricominciano. Mi chiedo spesso perché. Ancora oggi capita di vedere l’opera prima della giovane regista o del giovane regista che, alla fine, racconta l’ennesima storia d’amore. Attenzione: non sto dicendo che bisogna fare necessariamente film su Gaza o su Hormuz. Sto dicendo che esiste molto altro. E vale anche per il teatro. Spesso, soprattutto tra gli autori più giovani, vedo lavori molto ombelicali, molto autobiografici. Secondo me dovremmo ricominciare ad allargare lo sguardo: c’è molto altro da raccontare. Il teatro dei giovani drammaturghi, per esempio, spesso mi sembra molto ombelicale, molto autobiografico. Va bene, ma dobbiamo chiederci che cosa c’è fuori. Bisogna flettere questa energia verso il mondo. Prendiamo a bastonate il pubblico. Non nel senso letterale, ovviamente, ma sul piano del significato, dell’emozione. Tiriamo fuori qualcosa che lo costringa a tornare a vederti proprio perché ha ricevuto un colpo. Ci piace guardare il conflitto, il sangue che schizza. E questo lo si può fare in tantissimi modi. Viviamo nel ‘Bel Paese’. Ma è davvero tutto così bello? E se invece fosse anche brutto? È davvero così terribile riconoscere la parte più scomoda di noi? Allora riportiamo sullo schermo quelle paure. Costruiamo mostri intelligenti. Mostri che sappiano intrattenere, certo, ma anche far riflettere. Se oggi il pubblico continua a cercare il crime e la cronaca nera, significa che sente il bisogno di confrontarsi con quelle zone d’ombra. Raccontiamole anche attraverso il cinema e il teatro. Mostriamo che tutti, in determinate circostanze, possiamo essere molto peggiori di quanto immaginiamo. Spesso, invece, affrontiamo tutto con troppa delicatezza. Con eccessiva cautela. Queste sono riflessioni che faccio spesso. Prima mi ha chiesto quale fosse la mia ambizione. Ecco, forse è proprio questa. Mi torna in mente Joe Wright durante M. Non gli interessava fare un discorso ideologico sul fascismo. Diceva una cosa molto semplice: ‘Il pubblico non legge tutti i libri. Guarda una serie televisiva’. E allora la domanda diventava un’altra. Che cos’è una certa idea di mascolinità? Che cosa succede quando cento uomini tornano dalla guerra arrabbiati, poveri, mutilati, con le bombe ancora nel cassetto? Che cosa genera tutto questo? Genera mostri. Ed è di quei mostri che dovremmo tornare a raccontare. Continuiamo a presentarci come il Paese della bellezza. Ed è vero. Lo siamo. Ma abbiamo perso il contatto con ciò che è sgradevole. Con ciò che disturba. Con ciò che ci mette davvero in crisi”.

Qual è, oggi, la sua paura più grande?

“Abbruttirmi. La mia paura è abituarmi, anestetizzarmi, smettere di provare stupore. Da bambino avevo tantissime paure. Fobie. Psicosi. Un vero luna park. Oggi, invece, temo di non avere più paura. Può sembrare un paradosso, ma è esattamente questo. Ho paura che cada ogni velo e che tutto diventi normale. Di pensare: ‘Ormai faccio questo’, ‘ormai mi sono abituato’. È ciò che temo più di ogni altra cosa. Voglio restare vigile. Continuare a sorprendermi. Fare in modo che questo non accada mai”.