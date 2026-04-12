Gabriele Gravina attacca Abodi per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, sfogo dopo le dimissioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo le dimissioni da presidente della FIGC in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, Gabriele Gravina parla per la prima volta dei sette anni e mezzo vissuti a capo della Federazione e risponde alle critiche ricevute. “Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio”, le sue parole al ministro Andrea Abodi.

Le parole di Gabriele Gravina sulle critiche ricevute

In un’intervista al Corriere della Sera del 12 aprile, Gabriele Gravina ha parlato per la prima volta dopo le sue dimissioni.

“Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio”, la sua risposta su cosa lo ha più ferito dopo l’eliminazione dell’Italia.

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In merito alle dimissioni, ha spiegato di averlo fatto perché “non ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai tifosi italiani. Avevo detto che saremmo dovuti andare al Mondiale anche a nuoto e invece non ci siamo riusciti”.

Per Gabriele Gravina le dimissioni sono “un ultimo atto d’amore verso il calcio. E non potevo permettere che gli attacchi al sottoscritto penalizzassero la Federazione”.

La risposta ad Andrea Abodi

In merito alle critiche ricevute dal ministro dello Sport Andrea Abodi, Gabriele Gravina non ha voluto rispondere.

“Non voglio fare nomi. Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio”, le sue parole.

Poi il bilancio dopo sette anni e mezzo come presidente della FIGC: “Ho assaporato la polvere dei campi di terza categoria e vissuto nel salotto buono, ho conosciuto persone meravigliose e ricevuto grandi delusioni. Una lezione di vita che custodirò gelosamente”.

Il retroscena sulle dimissioni

Nell’intervista al Corriere della Sera, Gabriele Gravina ha spiegato anche di aver pensato alle dimissioni prima della partita dell’Italia contro la Bosnia.

“Già prima dei playoff avevo pensato di farmi da parte. E non tanto perché non mi sentivo all’altezza, quanto per i vincoli, i legami e gli impedimenti che frenano la crescita e lo sviluppo del movimento”, ha rivelato.

“Alla fine, ho deciso di rimanere e ho accettato questa via Crucis. Adesso vivo quasi da recluso tra casa e Federazione”, le parole sul momento che sta vivendo.

In merito ai due playoff persi dall’Italia negli ultimi otto anni per qualificarsi ai Mondiali, ha risposto: “Forse avrei dovuto essere più bravo come calciatore: ho sbagliato due rigori contro la Svizzera e tre palle gol con la Bosnia e dopo, dal dischetto, ne ho tirati uno alto e un altro sulla traversa. Forse mi sarei dovuto allenare di più”.

Il futuro della FIGC

Infine, Gabriele Gravina ha voluto chiarire che non ha intenzione di “tirare la volata” a qualcuno per il ruolo di presidente della FIGC

“È folle pensare che possa fare accordi con qualcuno. Sono convinto che alla fine le componenti mostreranno senso di responsabilità e riusciranno ad individuare un candidato in grado di coagulare il maggior numero di consensi possibile.

Il futuro è in Uefa: “La mia esperienza resta a disposizione, ma non sarò mai un ex presidente ingombrante”.