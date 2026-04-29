Gabriele Gravina svela il pensiero politico e attacca il governo sul commissariamento Figc: "Serve rispetto"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc dopo il fallimento della Nazionale per la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, torna a parlare. Lo fa a Otto e Mezzo, programma condotto su La7 da Lilli Gruber, e per la prima volta in tv dopo il caos venutosi a creare dopo il ko azzurro ai rigori contro la Bosnia nello spareggio per i Mondiali. E il 72enne pugliese, incalzato dalle domande della conduttrice, non si è tirato indietro nel parlare di pallone, politica e tirare anche una stoccata al governo. “Sono un moderato di centro, tendente a sinistra” ha ammesso, ma alla domanda se è pronto a una candidatura politica col Pd, in perfetto stile calcistico ha dribblato. Ma non ha escluso colpi all’esecutivo, accusato di voler “invadere il campo altrui” col possibile commissariamento della Figc.

Gravina e l’ipotesi di una candidatura in politica

Rispondendo alle domande di Lilli Gruber, il presidente uscente della Figc ha svelato il suo orientamento politico.

Non una sorpresa, perché in diverse occasioni il pensiero del 72enne era già stato palesato, ma si tratta della prima volta in tv. “Non rinnego il mio orientamento politico, sono moderato di centro tendente a sinistra” ha detto.

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E replicando alla domanda di Gruber circa una possibile candidatura in quota Partito Democratico, Gravina è stato chiaro: “In tanti ci hanno provato, già faccio politica, niente candidature per ora. Amo la vita e voglio tornare a fare una vita tranquilla”.

Commissariamento Figc, affondo al governo Meloni

Ma il focus politico è stato al centro dell’intervista rilasciata a Otto e Mezzo su La7. Gravina, infatti, non si è tirato indietro dal rispondere alle domande sul possibile commissariamento della Figc.

Uno scenario che il 72enne vorrebbe evitare assolutamente, in quanto “contrario all’autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa”. Gravina, poi, ha sottolineato di aver sentito parlare di commissariamento “per modifiche che potrebbero fare autonomamente”.

E poi ha piazzato l’affondo, evidenziando come l’intento politico sia quello di “rivolgersi a una platea così ampia” come quella del calcio e dello sport “ma c’è bisogno dell’autonomia”.

“Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale” ha detto.

Gravina attacca Claudio Lotito

E in questa ottica è arrivata anche la stoccata a Claudio Lotito.

Già presidente della Lazio, ma in quota politica Forza Italia al Senato, Gravina ha avuto da ridire sulla posizione del numero uno biancoceleste: “Vi sembra normale che partecipi alla commissione cultura un soggetto che è presidente della Lazio che è stato vent’anni nel consiglio federale e parla di disastro, che solo due anni è andato via perché è stato sconfitto?”.

“Sento parlare di modifica della legge 91/1981 che è stata abrogata e di “vincolo sportivo”, che questo governo ha tolto. C’è qualcosa che non torna. Chiediamo rispetto per il calcio” ha detto.

Le parole sulle dimissioni da presidente della Figc

In apertura di intervista non è mancata poi la precisazione sulle dimissioni, arrivate lo scorso 2 aprile dopo il fallimento azzurro.

“È stata una mia scelta personale, è stato giusto dimettersi” ha ammesso, sottolineando di non aver ricevuto pressioni perché “ragiono con la mia testa e la mia lucidità”. Ribadendo la scelta come “un atto di responsabilità verso la federazione” ha però voluto sottolineare: “Non ritengo di aver fallito. Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell’attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra federazione è tra le più apprezzate in Europa”.