Gabriele Martini morto a 17 anni in Versilia dopo lo scontro tra moto e suv, fermato il conducente dell'auto
La polizia ha fermato il conducente che ha travolto e ucciso il 17enne Gabriele Martini in Versilia, sarebbe un imprenditore di 34 anni
Il conducente dell’auto pirata è stato fermato dopo alcune ore. L’uomo al volante del suv che ha travolto e ucciso Gabriele Martini, 17 anni, mentre viaggiava a bordo del suo scooter sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, si era dileguato dopo lo scontro e aveva fatto perdere le proprie tracce insieme agli altri occupanti e abbandonando sul luogo della tragedia il mezzo incidentato.
- Fermato il conducente del suv
- Incidente in Versilia, morto il 17enne Gabriele Martini
- Grave il 18enne coinvolto nello scontro
Fermato il conducente del suv
Come riporta il Corriere della Sera, la polizia ha fermato il presunto autore dell’investimento mortale costato la vita a Gabriele Martini, travolto e ucciso da un suv sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al confine con Forte dei Marmi.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo del mezzo insieme ad altre persone. Dopo l’incidente tutti gli occupanti avrebbero abbandonato l’auto e si sarebbero dispersi.
Il fermo è scattato nel pomeriggio di sabato 20 giugno. L’uomo, risultato essere un imprenditore di 34 anni originario di Catania, è stato fermato dalla polizia in un posto di blocco. Era ricercato dai carabinieri.
Gli agenti, infatti, lo hanno consegnato ai militari. L’uomo è stato sottoposto ai test tossicologici in quanto prima dell’incidente avrebbe trascorso una serata al Twiga insieme agli amici.
Incidente in Versilia, morto il 17enne Gabriele Martini
I fatti risalgono alle 4 del mattino di sabato 20 giugno. Il 17enne Gabriele Martini stava viaggiando a bordo del suo scooter nei pressi della discoteca Twiga, insieme a un amico di 18 anni.
Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire: secondo il Corriere, il suv potrebbe avere effettuato un’inversione a U e in questo modo avrebbe impattato contro il mezzo sul quale viaggiavano i due giovanissimi. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare gli altri occupanti dell’auto. Si tratterebbe di due persone, secondo La Nazione.
Grave il 18enne coinvolto nello scontro
Dopo lo schianto, i soccorritori sono intervenuti con l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 18enne, amico di Gabriele Martini, al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove è arrivato con il codice rosso.
Le sue condizioni sarebbero gravi. Per Gabriele, invece, non c’è stato nulla da fare: il minorenne sarebbe morto sul colpo.