Gabriele Martini morto a 17 anni in Versilia dopo lo scontro tra moto e suv, fermato il conducente dell'auto

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Il conducente dell’auto pirata è stato fermato dopo alcune ore. L’uomo al volante del suv che ha travolto e ucciso Gabriele Martini, 17 anni, mentre viaggiava a bordo del suo scooter sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, si era dileguato dopo lo scontro e aveva fatto perdere le proprie tracce insieme agli altri occupanti e abbandonando sul luogo della tragedia il mezzo incidentato.

Fermato il conducente del suv

Come riporta il Corriere della Sera, la polizia ha fermato il presunto autore dell’investimento mortale costato la vita a Gabriele Martini, travolto e ucciso da un suv sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al confine con Forte dei Marmi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo del mezzo insieme ad altre persone. Dopo l’incidente tutti gli occupanti avrebbero abbandonato l’auto e si sarebbero dispersi.

ANSA

Il fermo è scattato nel pomeriggio di sabato 20 giugno. L’uomo, risultato essere un imprenditore di 34 anni originario di Catania, è stato fermato dalla polizia in un posto di blocco. Era ricercato dai carabinieri.

Gli agenti, infatti, lo hanno consegnato ai militari. L’uomo è stato sottoposto ai test tossicologici in quanto prima dell’incidente avrebbe trascorso una serata al Twiga insieme agli amici.

Incidente in Versilia, morto il 17enne Gabriele Martini

I fatti risalgono alle 4 del mattino di sabato 20 giugno. Il 17enne Gabriele Martini stava viaggiando a bordo del suo scooter nei pressi della discoteca Twiga, insieme a un amico di 18 anni.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire: secondo il Corriere, il suv potrebbe avere effettuato un’inversione a U e in questo modo avrebbe impattato contro il mezzo sul quale viaggiavano i due giovanissimi. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare gli altri occupanti dell’auto. Si tratterebbe di due persone, secondo La Nazione.

Grave il 18enne coinvolto nello scontro

Dopo lo schianto, i soccorritori sono intervenuti con l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 18enne, amico di Gabriele Martini, al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove è arrivato con il codice rosso.

Le sue condizioni sarebbero gravi. Per Gabriele, invece, non c’è stato nulla da fare: il minorenne sarebbe morto sul colpo.