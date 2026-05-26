Gabriele Piazza, l’intervista al creator e scrittore: “Non mi fido delle definizioni, cambio spesso idea”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che danno l’impressione di avere risposte immediate. Parlano velocemente, sorridono mentre riflettono, sembrano attraversare gli argomenti con leggerezza. Poi, ascoltandole davvero, ci si accorge che quella leggerezza non è assenza di profondità. È il contrario. È il risultato di un lavoro lungo, spesso silenzioso, fatto di domande, dubbi, contraddizioni e piccoli pezzi rimessi insieme nel tempo. Gabriele Piazza, attore, comunicatore e ora anche scrittore, dà questa sensazione. Mentre si racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Gabriele Piazza ha qualcosa di curioso: sembra cercare una risposta nello stesso momento in cui la sta formulando. Non restituisce mai l’impressione di avere una verità definitiva in tasca. E forse è proprio questo che colpisce di più. In un tempo in cui tutti sembrano avere una posizione chiara su tutto, lui rivendica quasi il diritto all’incoerenza. Al cambiamento. Alla possibilità di guardare una convinzione avuta ieri e dire: non mi appartiene più. È un meccanismo molto umano, ma che spesso ci concediamo poco. Passiamo gran parte della vita a cercare definizioni stabili. Vogliamo sapere chi siamo, trovare una forma definitiva da consegnare al mondo. Una parola che ci contenga. Un’identità che non cambi. Come se crescere significasse restringere progressivamente il campo delle possibilità fino a diventare qualcosa di preciso. Poi arriva qualcuno che sembra suggerire il contrario. Che forse non siamo fatti per essere una sola versione di noi stessi. Che forse siamo persone che cambiano continuamente, che si perdono, che si correggono lungo il percorso. Nel corso della conversazione, Gabriele Piazza parla spesso di una rincorsa. Non la chiama sempre così, ma in fondo è quello che emerge tra una risposta e l’altra. La rincorsa verso l’essere visti. Verso il riconoscimento. Verso quel momento in cui qualcuno finalmente ti guarda e dice: ti vedo. Ma a un certo punto accade qualcosa di interessante. Ci si accorge che essere visti e sentirsi riconosciuti non sono la stessa cosa. Perché si può essere osservati da migliaia di persone e continuare a sentirsi invisibili. Si possono avere numeri, consenso, approvazione, e scoprire che alcune forme di solitudine restano comunque sedute accanto a noi. Forse è proprio qui che questa conversazione smette di parlare soltanto di orientamento sessuale, di spettacolo, di social network o persino del libro che l’ha resa possibile. Perché Il gay felice, il suo primo romanzo in libreria dal 26 maggio, diventa quasi una porta d’ingresso verso qualcosa di più universale. Non è tanto una storia sull’essere gay. È una storia sul peso che lo sguardo degli altri può avere sulla costruzione della nostra identità. Su tutte quelle voci che ascoltiamo così a lungo da iniziare a confonderle con la nostra. Su quante volte abbiamo creduto di essere sbagliati semplicemente perché qualcuno, prima di noi, ci aveva insegnato a guardarci in quel modo. E allora l’impressione è che questa intervista finisca per parlare soprattutto di un’altra domanda, molto più scomoda e molto più intima: chi saremmo se smettessimo, anche solo per un momento, di guardarci attraverso gli occhi degli altri? Forse è la domanda che attraversa Michelangelo nel romanzo. Forse è la domanda che attraversa Gabriele Piazza. Forse, in modi diversi, attraversa tutti.

Il gay felice: Ci racconta come nasce questo libro?

“È un romanzo nato dall’interesse che De Agostini ha mostrato nei confronti dei contenuti che pubblicavo sui social. Mi hanno proposto di scrivere un progetto in linea con i temi che affrontavo nei miei canali. Avevo però una preoccupazione molto precisa: evitare una di quelle operazioni in cui si prende ciò che funziona sui social, lo si trasferisce su carta e si tenta di proporre qualcosa che il pubblico, in fondo, ha già visto e ascoltato. L’ho chiarito subito: non volevo seguire quella strada. Mi sono assicurato che ci fosse sintonia su questo punto e mi hanno risposto: ‘Vorremmo che lei si esprimesse liberamente’. A quel punto ho detto che desideravo scrivere un romanzo. L’idea nasce da Il gay felice, una serie di video che pubblicavo su Instagram. In quei contenuti lavoravo su quello che viene considerato un paradosso, anche se a mio avviso non dovrebbe esserlo affatto. Il presupposto è semplice: se l’orientamento sessuale di una persona viene percepito come un problema, il problema appartiene a chi osserva, non a chi lo vive. Da lì ho pensato: scriverò la storia di un ragazzo che dimentica che essere gay significa anche poter subire discriminazioni. Vive nel nostro mondo, ma interpreta ogni esperienza negativa della propria vita attribuendola al fatto di essere gay. Non riesce a innamorarsi perché si interessa a ragazzi eterosessuali. Non ottiene il lavoro che desidera perché fa l’attore e riceve soltanto proposte legate a ruoli stereotipati. E così via. Poi, una sera, ha un incidente. Entra in coma e, quando si risveglia, non ricorda più l’esistenza della discriminazione. Da quel momento inizia a vivere come ‘il gay felice’”.

È un punto di partenza molto forte. Mi ha ricordato Yesterday, il film in cui il protagonista si sveglia e scopre che tutti hanno dimenticato i Beatles.

“Esatto. Il meccanismo narrativo, in sé, non è del tutto inedito. Esistono molti film, serie e romanzi in cui un personaggio si risveglia e si ritrova in una realtà diversa da quella che conosceva. Per me, però, l’aspetto interessante era un altro: capire come possa cambiare la vita di una persona nel momento in cui viene meno la percezione della discriminazione. Perché, oltre alla discriminazione concreta, che esiste realmente, c’è anche una componente legata alla sensazione di essere discriminati. Ed è un elemento che aggiunge un peso enorme. Faccio spesso questo esempio: se un ragazzo eterosessuale viene aggredito per strada, si tratta di un episodio gravissimo, ma probabilmente non penserà: ‘Sono stato aggredito perché eterosessuale’. Quell’esperienza non andrà a sommarsi a un senso di inadeguatezza che potrebbe portarsi dietro dall’infanzia o dall’adolescenza, oppure a messaggi assimilati attraverso i giornali o le dichiarazioni di un politico. Per un ragazzo gay, invece, può accadere qualcosa di diverso. Oltre allo stesso dolore fisico e alla medesima umiliazione, può emergere anche un pensiero ulteriore: ‘Mi stanno confermando che la mia identità è sbagliata’. Oppure: ‘La mia vita è più difficile rispetto a quella degli altri’. E si rischia di vivere con questa percezione: avere la sensazione di partire cento metri indietro rispetto agli altri nella stessa gara”.

Michelangelo, il protagonista del romanzo, presenta diversi punti di contatto con lei. È un aspirante attore, per esempio. C’è anche una componente autobiografica?

“Quando ho fatto leggere il romanzo alle persone a me più vicine, tutti mi hanno detto: ‘Sei tu’. In realtà non è così. O meglio, non del tutto. Non ho mai vissuto la mia sessualità in modo problematico. Credo però di aver trasferito in Michelangelo alcuni aspetti che ho affrontato e risolto attraverso il mio percorso personale e l’analisi. A lui, invece, ho fatto superare tutto attraverso una sorta di espediente narrativo, un deus ex machina: un incidente d’auto che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi e che, invece, finisce per diventare, in un certo senso, la sua salvezza. In Michelangelo c’è sicuramente una parte di me, ma ci sono anche molte altre persone. Non voglio avere la presunzione di affermare che tutti abbiano vissuto la stessa esperienza, però credo che molte persone omosessuali abbiano attraversato un percorso simile, vivendo questa dimensione della propria vita come un peso o una difficoltà. Volevo raccontare tutto questo attraverso un personaggio che mi somigliasse, ma che allo stesso tempo potesse rappresentare molte altre persone”.

US: Silvia Santoriello

Tra i temi del libro emerge anche una forma di ‘riscoperta di sé’. In che modo il suo percorso personale, soprattutto dopo la pandemia, l’ha aiutata a conoscersi meglio?

“Se per percorso intendiamo quello legato ai social e al fatto di essere diventato una voce riconoscibile su determinati temi, direi questo: l’ho cercato per tutta la vita. Non sono una persona che può dire: ‘È successo per caso’. A sei anni preparavo già il discorso per gli Oscar. Quindi non posso raccontare una storia in cui tutto è accaduto casualmente. Quando però si passa una vita a pensare: ‘Prima o poi qualcuno noterà le mie capacità, prima o poi riuscirò a mostrare al mondo ciò che so fare’, a un certo punto ci si rende conto che forse ciò che si stava inseguendo non era davvero quello. Forse quel desiderio di essere visto nasceva da un bisogno più profondo: da bambino avrei voluto sentirmi riconosciuto in altri aspetti della mia vita. La mia vera scoperta è stata capire che, in realtà, stavo cercando altro. Non la fama, non la notorietà, né il fatto che le persone mi fermassero per strada. Cercavo una comunicazione autentica ed empatica. Sentivo di avere qualcosa da trasmettere. Mi viene in mente L’Alchimista di Paulo Coelho: si attraversa il mondo alla ricerca di un tesoro e poi si scopre che era sempre stato lì, vicino. Non è esattamente la stessa situazione, ma mi rendo conto di aver inseguito più visibilità, più follower, più opportunità, più possibilità. Quando però si raggiungono determinati traguardi, ci si accorge che alcune sensazioni, come la solitudine o l’incomprensione, possono restare comunque. Al tempo stesso emergono esperienze molto più significative: la sensazione di aver comunicato qualcosa a qualcuno, di aver fatto sentire una persona a proprio agio o di averle dato la percezione di essere rappresentata. A un certo punto sono questi gli aspetti che diventano davvero importanti. Oggi credo di aver ridefinito le mie priorità: non desidero comparire sui giornali, desidero parlare alle persone e farle sentire rappresentate, ascoltate e riconosciute”.

Se oggi le facessi una domanda molto semplice e, allo stesso tempo, molto complessa, cioè ‘Chi è Gabriele?’, avrebbe una risposta?

“Spero di non arrivare mai ad avere una definizione che possa essere racchiusa in pochi minuti. Spero di essere sempre in continua scoperta di me stesso. Sono profondamente incoerente. È una delle affermazioni che ripeto più spesso ai miei amici. Sono una persona che ha idee chiarissime su un argomento e poi, entrando in contatto con un altro punto di vista, si rende conto che quelle certezze non erano poi così solide. E non ho alcuna difficoltà a dire: ‘Non condivido più quello che pensavo ieri’. Se oggi, in questo preciso momento, mi chiedesse chi è Gabriele, probabilmente risponderei: ‘Gabriele è un comunicatore’. Magari tra una settimana direi che è un volto da copertina. Tra un mese potrei dire che è uno sciamano. Non mi fido troppo delle definizioni che do di me stesso, perché cambio spesso prospettiva e idea”.

Immagino che, almeno in amore, ciò possa creare qualche complicazione.

“Sì, lo dico anche al mio fidanzato. Gli ripeto spesso: ‘Amore, devi sapere con chi stai’. Perché cambio idea continuamente, voglio tutto e il contrario di tutto. L’altro giorno riflettevo sul fatto che una delle frasi che mi sono sentito ripetere più spesso nella vita è: ‘Vuoi la botte piena e la moglie ubriaca’. E penso: certo che sì. Se ho una vigna, posso produrre tutto il vino che desidero e mia moglie merita di bere quanto vuole. Perché non dovrei volerlo? Trovo molto fastidiosa questa idea sociale secondo cui bisognerebbe limitare i propri desideri, fare attenzione a non chiedere troppo o a non aspirare a troppo. Lo dico anche al mio fidanzato: voglio tutto e il contrario di tutto. Voglio una coppia tradizionale e, allo stesso tempo, forse non la voglio. Desidero molte cose contemporaneamente. Per fortuna lui è ancora qui, dopo due anni e mezzo”.

Attraverso il suo lavoro e la sua comunicazione, quale stereotipo pensa di aver contribuito maggiormente a mettere in discussione?

“Credo quello secondo cui ‘gay’ possa essere considerato un insulto. Perché il punto, per me, è proprio questo: non sto dicendo che tutti debbano sentirsi autorizzati a insultare gli altri o che le parole non abbiano un peso. Non è questo il discorso. Penso però che gli insulti non spariranno dall’oggi al domani e che forse si debba iniziare a lavorare anche sul modo in cui li percepiamo. Se qualcuno mi dicesse: ‘Sei gay’, oppure mi attribuisse un’etichetta con l’intenzione di offendermi, probabilmente risponderei: sì, è vero. E quindi? Una volta chiariti il mio orientamento sessuale o le mie preferenze, quale sarebbe il punto? Quale argomento dovrebbe farmi sentire inferiore? Per me la questione è questa: se una parola smette di essere vissuta come un’offesa, perde gran parte della sua forza. L’altro giorno ho letto un articolo che parlava di insulti rivolti a Jannik Sinner e mi sono chiesto: qual è esattamente l’insulto? Sinner, cioè ‘peccatore’? Oppure l’altro termine utilizzato. ‘frocio’? Perché, a quel punto, se la affrontiamo da un punto di vista strettamente linguistico, entrambi potrebbero assumere quella funzione. Credo quindi che esista anche un processo di riappropriazione delle parole che, nel tempo, sono state usate contro di noi”.

Colpisce anche la scelta della parola ‘felice’ nel titolo del libro. Una delle idee che sembra voler decostruire è quella del ragazzo gay triste, solo, chiuso nella propria stanza. Lei si sente un ‘gay felice’?

“Lo dico sinceramente: mi considero felice anche nei momenti di tristezza. Perché, secondo me, la felicità non coincide con l’euforia, con l’entusiasmo o con una serie di emozioni legate semplicemente alla dopamina o alla serotonina. La felicità, per come la vivo, è la percezione di essere sulla strada giusta. Per arrivare a questa consapevolezza ho fatto un lavoro importante su me stesso. Molte volte mi sono detto: ‘No, questa non è la direzione giusta. Devo ricalibrare il percorso, cambiare rotta, confrontarmi con qualcuno perché sto perdendo l’equilibrio’. Oggi ho la sensazione di trovarmi nella direzione giusta. Poi magari stamattina mi sono svegliato arrabbiato, profondamente irritato. Se oggi mi avesse chiesto: ‘Sta bene?’, probabilmente avrei risposto di no. Se però mi avesse chiesto: ‘È felice?’, avrei risposto di sì. Perché i rapporti che ho mi rendono felice. Mi fanno sentire grato. Mi rende felice la vita che conduco. Ho il privilegio di vivere di arte, scrittura e performance. Ed è una possibilità che molte persone che svolgono questo mestiere non hanno. Come potrei dire di non essere felice? Sono vivo, vivo a Roma, che resta una città collocata in una parte privilegiata del mondo. E poi sono molto felice di essere gay. Lo dico spesso: amo essere gay, amo gli uomini. Mi trasmette una sensazione di gioia. Persino nei momenti difficili, il solo pensiero degli uomini riesce a farmi sorridere. Quindi sì, oggi la mia risposta è questa: sono felice. Poi magari domani mi farà la stessa domanda e le risponderò l’esatto contrario, perché, come dicevo prima, sono incoerente”.

Nel libro si affronta anche il tema della discriminazione interiorizzata. Quale forma di discriminazione è stata per lei più facile scrollarsi dosso, quella interiorizzata o quella esterna? E soprattutto: come si superano, ammesso che possano essere superate del tutto?

“Credo che la discriminazione esterna sia, per certi aspetti, quella più semplice da scrollarsi di dosso. Perché se ciò che qualcuno le dice non trova un punto di contatto dentro di lei, difficilmente riuscirà a colpirla. Faccio un esempio molto semplice: in questo periodo mi sto allenando molto, frequento spesso la palestra. Se oggi mi dicesse: ‘Lei è pigro’, risponderei semplicemente: ‘No’. Finirebbe lì. Quell’affermazione non troverebbe alcun riscontro dentro di me e, di conseguenza, non avrebbe alcun effetto. Quando invece esiste una forma di discriminazione interiorizzata, allora ciò che arriva dall’esterno trova un appiglio. Per esempio, mentre sta recitando, qualcuno potrebbe dirle: ‘Ha una voce troppo impostata’, oppure: ‘Abbassi la voce di un’ottava’, o ancora: ‘Muova meno le mani’. A quel punto si rischia di vivere quell’osservazione come un giudizio su un proprio difetto. Non si ascolta più: ‘Sta interpretando un personaggio in un determinato modo’. Si finisce per sentire: ‘Lei è sbagliato’. E allora si comincia a pensare: ‘È vero, devo abbassare la voce. È vero, devo gesticolare meno’. Quando invece la discriminazione interiorizzata si attenua o scompare, la stessa situazione può essere letta in modo diverso. Si può pensare: ‘Mi stanno chiedendo un personaggio differente, non mi stanno dicendo che sono sbagliato’. Oppure si può scegliere un’altra strada, quella che sto cercando di seguire anch’io: chiedere maggiore inclusività. Perché allora viene spontaneo dire: iniziamo a scrivere personaggi che gesticolano e che parlano come parlo io. Da lì naturalmente si apre un discorso più ampio sulla visibilità, sulla rappresentazione e su molti altri aspetti. Credo quindi che la discriminazione esterna possa essere affrontata, prima di tutto, lavorando su quella interna. Poi servono il sostegno delle persone che ci circondano, delle leggi, delle istituzioni e di un sistema che sia davvero in grado di accompagnare questi percorsi. Siamo ancora lontani da molti obiettivi, ma ci stiamo avvicinando. E da ‘gay felice’ non mi piace nemmeno offrire una rappresentazione completamente negativa della realtà. Non mi piace sostenere che siamo ancora nel Seicento. Sono stati raggiunti traguardi importanti. Non rappresentano ancora il punto di arrivo né una piena parità, ma restano conquiste significative. E ci sono ancora molti passi da compiere”.

Qual è il diritto più importante che, secondo lei, è stato conquistato? E quale, invece, manca maggiormente?

“Credo che le conquiste più importanti siano tutte quelle legate alla possibilità di vivere apertamente ciò che si è. La possibilità di fare coming out, di pubblicare una foto in cui si bacia il proprio fidanzato. Oggi, per fortuna, nella maggior parte dei casi e in molte aree del mondo l’omosessualità non è soltanto tollerata: viene anche vissuta con maggiore normalità. Dove invece siamo ancora molto indietro è tutto ciò che riguarda la genitorialità omosessuale, le famiglie arcobaleno e i diritti collegati. Su questo fronte siamo ancora lontani: è impensabile che la GDA sia considerata crimine universale. Se però guardiamo al passato, la vita di una persona gay oggi è infinitamente più semplice rispetto a quella degli anni Ottanta. Quando frequentavo il liceo, per esempio, le persone apertamente omosessuali erano pochissime. In una scuola di circa mille e seicento studenti si contavano davvero sulle dita di una mano. Oggi i miei cugini, che frequentano il liceo, mi raccontano una realtà completamente diversa: in ogni classe ci sono ragazzi e ragazze che vivono apertamente il proprio orientamento o la propria identità. E stiamo parlando di quindici anni fa, non di quaranta. Questa possibilità di vivere liberamente se stessi oggi è molto più diffusa rispetto al passato”.

Di recente, è uscita una mia intervista ad Alessio Fiorenza, attore di In utero, che mi diceva una cosa interessante: la vera inclusione non si realizza quando è una persona a dover spiegare agli altri chi è, quali sono i suoi desideri o i suoi interessi, ma quando sono gli altri a dimostrare curiosità e a porre domande sul suo mondo. Si riconosce in questa definizione o ha un’idea diversa di inclusività?

“Questa domanda mi spinge a rifletterci davvero, perché non credo di essermi mai fermato a chiedermi che cosa significhi per me l’inclusività. Penso però che la curiosità degli altri sia certamente il segnale che l’argomento di cui si sta parlando non viene più vissuto come un tabù. Quindi sì, sono d’accordo con Alessio. Per me il momento in cui le persone hanno iniziato a chiedermi chi fossi, come mi sentissi o quando avessi compreso determinati aspetti di me stesso è stato anche il momento in cui ho percepito che non esisteva soltanto accettazione. C’era addirittura curiosità. E la curiosità è qualcosa di diverso. Quando un tema smette di essere affrontato, spesso finisce automaticamente per trasformarsi in un tabù e, a mio avviso, questo non funziona. In fondo l’inclusività è anche ciò che vive Michelangelo nel libro: la sensazione di non dover spiegare nulla e di non dover giustificare la propria esistenza o la propria identità”.

Nel mondo artistico, però, la parola ‘inclusione’ viene utilizzata continuamente. È ovunque. Non sempre, però, corrisponde a una realtà concreta. Ha la sensazione che l’ambiente in cui lavora sia davvero inclusivo?

“No. Anzi, dirò una cosa piuttosto netta: provo una vera forma di repulsione per il modo in cui il mondo dell’intrattenimento affronta il tema dell’omosessualità. Perché, secondo me, esiste una percentuale molto alta di persone omosessuali nel mondo dello spettacolo, ma questo non significa affatto che esista una rappresentazione adeguata delle persone omosessuali. Non significa che vengano offerte reali opportunità alle persone omosessuali. E non significa neppure che tutto questo sia davvero accolto con naturalezza. Credo che tutto derivi da qualcosa di molto radicato all’interno della cultura patriarcale e, di conseguenza, inevitabilmente anche omofoba, nella quale viviamo. Alla fine, viene mostrato soprattutto ciò che interessa o rappresenta l’uomo cisgender, eterosessuale, bianco e benestante. E se determinate storie non interessano a quel modello dominante, semplicemente quelle storie non vengono raccontate. Di conseguenza non si scelgono attori omosessuali per interpretare personaggi omosessuali. Ma spesso non vengono scelti nemmeno per interpretare personaggi eterosessuali. Sono pochi gli attori e le attrici che hanno fatto coming out. Anche registi e direttori del casting continuano frequentemente a scegliere persone eterosessuali per interpretare ruoli omosessuali. Perché esiste ancora l’idea che un personaggio omosessuale debba comunque apparire maschile, virile. E da qui si apre un discorso molto più ampio: quello dell’omofobia interiorizzata e della misoginia, che possono esistere anche all’interno della stessa comunità LGBT. Perché restiamo esseri umani anche noi e, di conseguenza, siamo soggetti a privilegi, pregiudizi e a tutte quelle dinamiche che riguardano chiunque”.

C’è una frase di Friedrich Nietzsche che dice che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se la stella danzante è l’artista, qual era il caos di Gabriele?

“Credo che chi sceglie di stare su un palco sia composto da una materia molto particolare e, spesso, molto fragile. Penso che questa fragilità venga sublimata mettendosi davanti a quello che probabilmente è il giudizio più duro che esista: quello del pubblico. E questo, di per sé, rappresenta già un grande caos interiore. Da una parte c’è il desiderio di essere visti, riconosciuti, considerati. Dall’altra esiste la fragilità di non riuscire davvero a sostenere quel giudizio. C’è questa rincorsa continua verso un’approvazione che arriva dall’esterno. La mia insegnante di teatro, che per molti anni è stata anche la mia regista, ripeteva spesso una frase: se fossimo davvero in pace con noi stessi avremmo fatto i pasticceri. Perché un pasticcere, se una torta riesce bene, la serve; se riesce male, non la presenta. Noi invece saliamo su un palco o ci troviamo su un set senza sapere quale sarà il risultato e, soprattutto, senza conoscere il giudizio delle persone che vedranno quel lavoro. Credo che questo sia il caos che accomuna chiunque faccia l’attore o il performer. Nel mio caso, poi, si è aggiunto un altro aspetto che ho sofferto molto: la sensazione di non appartenere a una definizione precisa. Tutta la mia vita è stata attraversata da questa percezione. Anche nel mio percorso sui social desideravo parlare di diritti, ma volevo anche pubblicare contenuti più provocatori. Volevo essere leggero, dire sciocchezze, affrontare temi importanti con ironia e, allo stesso tempo, essere percepito come una persona che avesse qualcosa da dire. Ho sempre avuto la sensazione di voler essere molte cose contemporaneamente senza identificarmi completamente in nessuna di esse. Per molto tempo ho pensato che fosse un limite. Ultimamente, invece, ho iniziato a considerarlo una risorsa. Perché adesso ho l’impressione che tutto abbia trovato il proprio posto: sto portando in tournée uno spettacolo teatrale, ho scritto un libro, lavoro sui social, sto scrivendo per l’audiovisivo. E forse quel continuo pensare: ‘Voglio fare anche questo, e anche quest’altro’, alla fine era meno problematico di quanto immaginassi”.

In quale ambito si è sottovalutato e in quale, invece, si è sopravvalutato?

“Credo di essermi sopravvalutato per gran parte della mia vita. E la cosa sorprendente è che, spesso, ha funzionato. Quando ho iniziato a vendere i biglietti del tour del mio spettacolo pensavo: ‘Certo che verrà tanta gente. Perché non dovrebbe venire?’. Poi magari scopri che il rapporto tra follower e persone che decidono davvero di venire a vederti è molto più basso di quanto immagini. Eppure, continuo ad avere quella fiducia. Anche adesso penso che il libro diventerà un best seller. Molti mi dicono: ‘Figurati, escono migliaia di libri scritti da influencer’. E continuo a pensare: ‘No, il mio sarà un best seller’. Perché ho una grande fiducia nelle mie possibilità. Dove invece mi sono sottovalutato è probabilmente nel mio processo creativo. Il mio processo creativo procede per fasi. Ci sono settimane in cui riesco a produrre moltissimo: contenuti, scrittura, lavoro. Poi possono arrivarne altre in cui rimango a letto senza riuscire a fare nulla. E quando succede mi spavento. Penso: ‘Ecco, adesso sei depresso. Adesso non ne uscirai più’. Con il tempo, però, ho capito che anche questo fa parte del processo. È come una pianta durante l’inverno: quando in superficie sembra che non ci sia più nulla, sotto terra la radice continua comunque a vivere. Allo stesso modo, quando mi sento vuoto o incapace di produrre qualcosa, dentro di me c’è comunque una parte che continua a lavorare. Sto imparando soltanto adesso, a trentun anni, che funziono così. Anche se continuo a spaventarmi comunque”.

Sembra quasi che faccia da mental coach a se stesso.

“Sì, assolutamente. Mi tratto quasi come un paziente. Mi pongo continuamente domande: ‘Che cosa stai provando? Perché ti senti così?’. Mi osservo costantemente. Cerco continuamente di guidarmi”.

Se pensa al piccolo Gabriele che affrontava il percorso di comprensione della propria identità, direbbe che è stato difficile, naturale o immediato?

“Per me è stato molto naturale. Sono stato fortunato: sono cresciuto in una famiglia in cui c’erano tre zii gay, uno dei quali purtroppo non c’è più, e una zia lesbica. Sono cresciuto in un contesto in cui tutto questo veniva vissuto con naturalezza. Non ho mai provato quella sensazione che molti amici e molte persone che conosco hanno vissuto: quella di dover confessare qualcosa di indicibile. Mi sono però reso conto che una certa forma di omofobia interiorizzata può rimanere comunque. Per esempio, ho una sessualità molto forte e per lungo tempo mi sono vergognato del fatto di non identificarmi nel modello del “maritino con la mogliettina”, anche nella sua versione omosessuale. Credo che questa sensazione nascesse da immagini e stereotipi che vengono continuamente riproposti. Per anni mi sono portato dietro questo peso e ho avuto bisogno di un lungo percorso per liberarmene”.

Che cosa l’ha aiutata a superarlo?

“Sicuramente la psicoanalisi. Poi ho imparato che, quando si ha la sensazione di custodire un grande segreto dentro un armadio, spesso la scelta migliore è tirarlo fuori. Ogni volta che nella mia vita ho smesso di parlare di qualcosa, quell’aspetto è diventato un tabù. Poi succede che lo dici e scopri che le persone, nella maggior parte dei casi, giudicano molto meno di quanto immaginassi. E a volte finiscono persino per soffermarsi su tutt’altro. C’è anche un’altra esperienza che ho fatto: quando dici semplicemente ‘Sì, sono fatto così’, molto spesso gli altri lo accettano. Ti aspetti che crolli il mondo e invece non succede. Quando stai bene con te stesso, spesso anche gli altri iniziano a stare bene con te”.

A che punto sente di essere nel suo percorso da attore?

“Ho la sensazione di trovarmi in una fase che potrebbe rappresentare un apice oppure una conclusione. Perché nella mia vita sto facendo sempre più esperienze nelle quali non interpreto un personaggio. Ho fatto moltissimo teatro, è l’ambito in cui ho ricevuto la formazione più solida e che ho anche insegnato. Negli ultimi tempi, però, il mio percorso mi sta portando altrove: più verso la figura del comunicatore, del performer, del comico. Sto lavorando anche a progetti che riguardano il mio percorso come attore e che potrebbero rappresentare un punto molto importante. Ma se quei progetti non dovessero concretizzarsi, potrei anche avere la sensazione di essere arrivato a un momento in cui la mia vita ha semplicemente preso un’altra direzione. Non sarebbe un ‘basta’ pronunciato con rabbia. Sarebbe più un: ‘Va bene, la mia vita adesso sta andando altrove’. Mi sento in una fase di passaggio”.

E, se quel passaggio la portasse lontano dalla recitazione tradizionale, come ridefinirebbe la sua ambizione?

“Ho cambiato molto il mio modo di intendere l’ambizione. Prima desideravo essere visto. Adesso desidero illuminare qualcosa. E credo che questo abbia molto a che fare anche con la recitazione. Mi sto avvicinando sempre di più all’idea di mettere in luce qualcosa attraverso il mio lavoro. Forse mi vedrei maggiormente come sceneggiatore, autore o regista. Potrei sentirmi più a mio agio nel valorizzare il potenziale degli altri, piuttosto che nel mostrare il mio. Poi certo, se invece diventassi un attore famoso, vincessi l’Oscar e tutto prendesse una direzione diversa, me ne farei una ragione”.