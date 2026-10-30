Gabriella Gellio morta nell'incendio della sua villetta ad Avegno, fra le fiamme per salvare i gatti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha provato disperatamente a salvare i suoi gatti rimasti bloccati nella casa in fiamme, ma ha perso la vita nell’incendio. La comunità di Avegno piange la tragica morte di Gabriella Gellio, 69 anni, ex maestra e allevatrice conosciuta tra i compaesani del piccolo comune sopra Recco, nel Genovese. La donna era riuscita a mettersi in salvo con almeno 17 dei 20 felini, ma sarebbe rimasta vittima del crollo del tetto.

L’incendio ad Avegno

L’incendio è scoppiato nella serata di giovedì 29 ottobre, nella villetta in provincia di Genova dove Gellio viveva insieme al marito e a 20 gatti, causato secondo i primi accertamenti probabilmente da un cortocircuito.

Da quanto ricostruito, la coppia era sfuggita alle fiamme, ma la 69enne era rientrata in casa per salvare i suoi amati felini, quando a causa del rogo il soffitto è crollato, uccidendola.

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Morta per salvare i suoi gatti dal rogo

La vittima sarebbe riuscita a mettere in sicuro quasi tutti i suoi gatti (tre risulterebbero dispersi), senza però fare in tempo ad uscire dall’edificio in fiamme.

“Mia moglie si è accorta delle fiamme che venivano dagli interruttori – ha raccontato il marito della vittima a Il Secolo XIX – Io stavo dormendo, mi ha chiamato. Ho usato un estintore che avevamo in casa ma non è servito a niente. La casa si è riempita di fumo, abbiamo aperto le finestre”.

L’uomo ha spiegato come i gatti grandi fossero scappati, ma che la moglie fosse “preoccupata per i piccoli: avevamo avuto tre cucciolate ultimamente. Siamo entrati e usciti per recuperarli due o tre volte. Poi, dentro era irrespirabile, l’ho vista che entrava ancora, le ho urlato di non andare e poi non l’ho più vista”.

Arrivati sul posto con tre squadre, i vigili del fuoco hanno domato l’incendio quando per la donna non c’era più nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie.

Chi era Gabriella Gellio

Gabriella Gellio era conosciuta per il suo amore incondizionato per i gatti, in particolare per la razza Maine Coon.

Originaria di Genova, dopo una vita da maestra elementare, da pensionata aveva deciso di trasferirsi ad Avegno per aprire un allevamento di questi felini noti per la loro grandezza.

Molto stimata tra allevatori e appassionati, la 69enne era tra le fondatrici del Maine Coon Cat Club e la sua attività era riconosciuta da Anfi (Associazione nazionale felina italiana) e Fife (Fédération Internationale Féline), le principali organizzazioni del settore a livello nazionale e internazionale.