Gad Lerner contestato e interrotto alla manifestazione pro Gaza a Roma, poi gli applausi

Non sono mancate stonature e piccole contestazioni alla manifestazione pro Gaza a Roma voluta dal centrosinistra per chiedere lo stop alla guerra in Palestina. Gad Lerner è stato interrotto da diversi fischi e ‘buu’ durante il suo intervento dal palco di piazza San Giovanni quando ha parlato di Israele e antisemitismo. Poi ha ripreso a parlare e alla fine è stato salutato con un lungo applauso.

La manifestazione pro Gaza a Roma

Sabato 7 giugno si è tenuta a Roma la manifestazione pro Gaza organizzata da Pd, M5s e Avs contro i massacri nella Striscia di Gaza e per chiedere l’immediato cessate il fuoco in Palestina.

In piazza sotto un sole cocente decine di migliaia di persone, 300 mila secondo gli organizzatori.

Fonte foto: IPA Gad Lerner alla manifestazione pro Gaza a Roma

Prima un corteo partito da piazza Vittorio con in testa la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Poi il raduno in piazza San Giovanni con i tanti interventi dal palco di politici, attivisti e altri, tra cui la testimonianza del giornalista palestinese Abubaker Abed.

Gad Lerner interrotto da fischi alla manifestazione pro Gaza

Tra i tanti che si sono alternati sul palco della manifestazione in piazza San Giovanni anche il giornalista Gad Lerner.

Durante il suo intervento Lerner è stato interrotto da qualche fischio e “buu” quando ha parlato di antisemitismo e Israele.

“Chi vi sta parlando è un sionista, chi delle mia famiglia è riuscito a emigrare laggiù a Haifa e Tel Aviv è stato sterminato non è sopravvissuto, ma oggi sionista non deve equivalere ad assassino”, ha detto Lerner.

“È innegabile che la conduzione criminale della guerra di Gaza ha resuscitato un odio atavico contro gli ebrei“, ha continuato.

“Voi vi offendete giustamente quando vi sentite scagliare addosso con strumentalità l’accusa di antisemitismo”.

L’intervento di Gad Lerner contro Netanyahu

“Anche questo ci ha fatto Netanyahu – ha aggiunto Lerner – si intesta abusivamente la memoria della Shoah per tentare di darsi un salvacondotto morale”.

“E così induce molta gente non solo ad interrompermi ma anche a dire ‘basta con questi ebrei, ci hanno stufato con la Shoah’. Ma io vado avanti lo stesso”.

“Chi lavora per la pace rispetta le sensibilità altrui e io a casa non andrò proprio, non saranno certo certe urla a farmici andare”, ha proseguito.

“Noi siamo qui perché vediamo e non possiamo tacere“, ha aggiunto.

Alla fine del discorso Gad Lerner è stato applaudito a lungo dalla folla di manifestanti.