Gaetano Galvagno indagato per corruzione, le accuse al presidente dell'Ars e la posizione di Schifani

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars e esponente di Fratelli d’Italia, è indagato per corruzione. L’accusa afferma che il presidente avrebbe assegnato fondi a due imprenditori in cambio di incarichi per alcuni collaboratori. Il presidente della Regione Renato Schifani, intervenuto sulla questione, ha affermato di essere sicuro dell’innocenza di Galvagno: “Saprà chiarire le contestazioni”.

Gaetano Galvagno: accusa di corruzione al presidente dell’Ars

Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana, e esponente di Fratelli d’Italia, è indagato con l’accusa di corruzione.

Stando alle ipotesi di accusa, avrebbe assegnato fondi a due imprenditori: gli eventi sarebbero datati 2023.

Fonte foto: ANSA

Gaetano Galvagno

Secondo quanto riportato da Il Correre, i due imprenditori avrebbero assegnato incarichi ad alcuni collaboratori di Galvagno, la portavoce De Capitani e l’addetto stampa Pintaudi, in cambio dei fondi.

Il primo dei finanziamenti sui quali sono in corso le indagini riguarda i 100mila euro assegnati alla Fondazione Dragotto per iniziative tenutesi a Catania e a Palermo in favore di ragazzi a rischio marginalità sociale.

Il secondo, invece, riguarda i 200mila euro assegnati al Comune di Catania per due iniziative natalizie, organizzate dall’associazione Puntoeacapo.

L’interrogatorio

Come riporta ancora Il Corriere, a inizio dell’anno corrente è stata confermata la proroga delle indagini per presunta corruzione.

Gaetano Galvagno avrebbe quindi chiesto alla procura di essere sentito.

Nel corso dell’interrogatorio, già avvenuto poche settimane fa, il presidente dell’Ars ha respinto tutte le accuse a suo carico.

La posizione di Schifani

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani è recentemente intervenuto per commentare la notizia delle indagini su Gaetano Galvagno per presunta corruzione.

Schifani ha affermato di essere certo della correttezza morale dell’esponente di FdI.

“Avendo avuto modo, in questi anni, di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell’azione pubblica”, ha affermato il presidente, come riportato da BlogSicilia, “sono certo che il presidente dell’Ars Galvagno saprà chiarire al più presto le contestazioni”.