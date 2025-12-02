Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars in quota FdI, rischia di andare a processo per corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è stata fissata per il 21 gennaio. Oltre a Galvagno, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda altre 5 persone, tra cui l’ex portavoce del politico.

Corruzione, peculato, truffa e falso: le accuse contro Galvagno

L’indagine che ha scosso la politica siciliana riguarda fatti che sarebbero accaduti nel 2023. Come riportato dall’ANSA, anche altre 5 persone sono coinvolte nell’indagine a vario titolo.

Si tratta dell’ex portavoce del presidente dell’Ars, Sabrina De Capitani, dell’imprenditrice Caterina Cannariato, dell’imprenditore Alessandro Alessi, della dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana Marianna Amato e di Roberto Marino, all’epoca dei fatti autista del presidente dell’Ars.

ANSA

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

I finanziamenti “favoriti” dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

Secondo la ricostruzione della Procura di Palermo, Gaetano Galvagno e Sabrina De Capitani avrebbero piegato gli interessi pubblici a quelli privati per favorire Caterina Cannariato, rappresentante in Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario e vicepresidente della Fondazione Tommaso Dragotto.

Nel dettaglio, come riportato dall’ANSA, l’esponente di FdI avrebbe favorito il finanziamento di una serie di eventi con fondi della presidenza dell’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana. Nell’ottobre 2023, per esempio, sarebbero stati usati 11mila euro per l’evento “Donna, Economia e Potere”, che si era tenuto a Palermo sotto l’organizzazione della Fondazione Bellisario.

Meccanismo simile, sempre in base alla ricostruzione degli inquirenti, per il finanziamento da 15mila euro (con fondi Ars) e da 12.200 euro (con fondi della Fondazione Federico II) per l’evento “La Sicilia per le donne”, tenutosi a Palermo e a Catania il 25 novembre 2023.

Lo scambio di favori tra Galvagno e alcuni imprenditori siciliani

L’indagine della Procura di Palermo, che vede coinvolto Gaetano Galvagno per corruzione, peculato, truffa e falso, si è allargata anche su altre tipologie di finanziamento. Secondo i magistrati, infatti, il presidente dell’Ars avrebbe fatto inserire nella legge di Bilancio del 2024 un contributo di 98mila euro in favore della Fondazione Tommaso Dragotto.

Tale somma era destinata all’organizzazione dell’evento “Un Magico Natale” del 2024 e, come riportato dall’ANSA, in cambio Galvagno avrebbe ottenuto un incarico di consulenza legale da parte della A&C Broker s.r.l. (società legalmente rappresentata dalla Cannariato) per la cugina.

Inoltre, il presidente dell’Ars sarebbe stato ricompensato anche con la nomina del compagno della De Capitani nel cda di una società di noleggio auto della famiglia della Cannariato, oltre a un incarico per Marianna Amato nella Fondazione Tommaso Dragotto.

Galvagno e Marino accusati anche di truffa, falso e peculato

Nell’edizione 2023 di “Un Magico Natale” avrebbero ottenuto incarichi Marianna Amato, Sabrina De Capitani e Alessandro Alessi.

Quest’ultimo, riportano i magistrati nelle richieste di rinvio a giudizio, avrebbe ricevuto l’incarico di organizzare l’evento dietro promessa di restituire almeno 20mila euro alla Cannariato e far avere altre somme ad Amato e De Capitani.

Infine, a Galvagno e all’ex autista Marino è stato contestato il reato di peculato per l’uso a fini privati dell’auto di servizio – un’Audi 6 – che sarebbe stata per 60 volte a disposizione del presidente, dell’autista, della segreteria e dell’ufficio di Gabinetto per scopi personali. Sempre nei confronti di Marino e Galvagno i pm di Palermo contestano anche i reati di truffa e falso per presunte dichiarazioni mendaci su missioni mai fatte per intascare rimborsi.