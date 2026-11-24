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"Non so se sia stato lui a spararsi", con queste parole Gaetano Grado, ex componente di Cosa Nostra e oggi collaboratore di giustizia, ha espresso i suoi dubbi sulla morte di Gianni De Gennaro, trovato cadavere nella sua abitazione sabato 21 novembre. Eppure un video immortalato all’esterno dell’abitazione di Fonteblanda di Orbetello mostrerebbe l’ex capo della polizia sparare verso il terreno del giardino antistante. Un colpo di prova, secondo gli investigatori, con il quale De Gennaro avrebbe cercato di capire se la sua arma era funzionante. Ciò smentirebbe l’ipotesi dell’omicidio avanzata dal pentito di mafia, supportando quella del suicidio.

I dubbi di Gaetano Grado

Nel corso della puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda lunedì 23 novembre, è stata trasmessa un’intervista fatta dall’inviato Silvio Schembri al collaboratore di giustizia Gaetano Grado. Quest’ultimo non nasconde un certo rammarico per la morte di Gianni De Gennaro, deceduto dopo aver rivolto contro di sé la sua Ruger 380.

Nel suo commento, tuttavia, Grado ricorda De Gennaro come un uomo dalla forte tempra, per questo esprime i suoi dubbi: "Non so se sia stato lui a spararsi", in quanto "era un tipo molto furbo, intelligente e aveva potere".

L’ipotesi di un suicidio dovuto all’indagine a suo carico da parte della Procura di Caltanissetta "non mi convince", sostiene Grado, che aggiunge: "Non vedo una spiegazione, per me la cosa è anomala".

Poi la sua teoria: "Io penso che lui abbia preso l’agenda rossa di Borsellino, però non di sua iniziativa", ovvero "qualcuno più grosso di lui gli avrà dato questi ordini e lui l’ha fatto".

La risposta nel video registrato prima del suicidio

Come riporta il Corriere della Sera, tuttavia, ci sarebbe un video che scioglie i dubbi esposti dal collaboratore di giustizia. Il filmato è stato registrato dal sistema di videosorveglianza del casolare in cui Gianni De Gennaro si è recato venerdì 20 novembre, a Fonteblanda, una frazione di Orbetello.

Le immagini mostrano l’alba di sabato 21, quando De Gennaro esce dal casolare ed esplode un colpo verso il terreno che circonda l’abitazione. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un colpo di prova per verificare il funzionamento dell’arma, che pochi istanti dopo ha rivolto contro di sé.

L’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro

Nell’ultima ora, Ansa ha riportato che venerdì 27 novembre verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro. Il giorno prima verrà conferito l’incarico a Beatrice Defraia dell’Istituto di medicina legale del Careggi di Firenze e alla collega Andrea Paterna dell’Istituto di Siena.

Nel frattempo, la Procura di Grosseto ha disposto una perizia calligrafica sulle lettere e sui manoscritti che l’ex capo della polizia ha lasciato prima di togliersi la vita. A quanto si apprende, il Ris dei carabinieri di Roma seguirà l’esame per verificare, come da prassi, che sia stato De Gennaro a scrivere i documenti. L’accertamento rientra nell’inchiesta per istigazione al suicidio.