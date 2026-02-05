Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, il racconto della figlia "protetta fino all'ultimo respiro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Me l’hanno ucciso davanti agli occhi”, racconta drammaticamente Cristina Russo, la figlia di Gaetano Russo, il commerciante di 61 anni accoltellato a morte nella sua panetteria a Sarno, in provincia di Salerno, proprio mentre tentava di difendere la figlia. “Un padre meraviglioso che mi ha protetta fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto poi la ragazza.

Panettiere ucciso a Sarno, il racconto della figlia

“Voglio solo chiedere giustizia per mio padre perché me lo hanno ucciso davanti agli occhi“, dice Cristina Russo.

Intervistata dal Tg1, la ragazza ha ricordato i tragici momenti della morte del padre.

ANSA

“Me l’hanno ucciso davanti agli occhi mentre io supplicavo di fermare tutto. Hanno continuato davanti a me. Io ho cercato di salvarlo ma non ho potuto fare niente”, ha aggiunto.

Cristina Russo: “Protetta fino all’ultimo respiro”

“Voleva uccidere anche me e mia mamma”, ha detto Cristina Russo riferendosi ad Andrea Sirica, il 34enne arrestato con l’accusa di omicidio.

“Io ho bisogno di un padre e non ce l’ho più, mi hanno tolto tutto. Un padre meraviglioso che mi ha protetta fino all’ultimo respiro”, ha raccontato la ragazza in lacrime.

“Con gli occhi mi ha detto di andare via e se io sono ancora qua è grazie a lui“, ha concluso la giovane”.

Gaetano Russo ucciso a Sarno, cosa è successo

Sulla dinamica del delitto, l’avvocato della famiglia Russo ha parlato di “un soggetto che ha aggredito senza motivo e senza nessuna ragione una persona che stava nella sua attività”.

Gaetano Russo è stato ucciso con 7 coltellate all’interno della sua panetteria a Sarno. Secondo una prima ricostruzione, Andrea Sirica, residente in zona e con precedenti per droga, avrebbe bussato nel cuore della notte.

Sarebbe iniziata una discussione con la figlia, in seguito alla quale Gaetano è intervenuto ed è stato colpito a morte. resterebbe in piedi però anche l’ipotesi della rapina.

Sirica, arrestato dopo essersi barricato nel negozio dopo il delitto, si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio.