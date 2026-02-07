Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, la rabbia della figlia: "Killer cresciuto con papà"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non ha più pace Cristina Russo, la figlia di Gaetano Russo, il panettiere ucciso nel suo negozio a Sarno (in provincia di Salerno). La 19enne ha parlato di Andrea Sirica, il 35enne accusato di aver ucciso il padre con 10 coltellate proprio davanti ai suoi occhi. “Lo conosco bene, è praticamente cresciuto con papà. Quella sera gli ho aperto io e anche il giorno prima era venuto in negozio”, ha detto la ragazza.

La rabbia della figlia del panettiere ucciso

In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno Cristina Russo ha chiesto aiuto ma soprattutto giustizia.

E ha parlato di Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del padre, dopo averlo ucciso con dieci coltellate proprio davanti ai suoi occhi.

ANSA

“Anche il giorno prima era venuto in negozio. Proprio io gli avevo fatto un panino, gli avevo dato una birra e anche dei soldi. Mi ha detto che erano per le sigarette”, ha detto la ragazza.

“Il killer era cresciuto con papà”

Cristina Russo, che ha visto l’omicidio del padre avvenire davanti ai suoi occhi, ha ripercorso la sera tra il 2 e il 3 febbraio, ricordando che il killer aveva citofonato ed era stata proprio lei ad aprire.

“Lo conosco bene, è praticamente cresciuto con papà. Frequentava la scuola con mia sorella”, ha raccontato la 19enne.

Cristina ha detto che Andrea Sirica quella sera era “lucido” ma è stato anche fin da subito “aggressivo: “Continuava a dire che doveva ucciderci tutti e che avrebbe ucciso tutti”.

L’omicidio di Gaetano Russo

“Mi è bastato dire mezza volta il nome di mio padre che lui si è precipitato a proteggermi. Mia madre stava riposando ma ha sentito il trambusto e ci ha raggiunti”, ha ricordato ancora la 19enne.

Andrea Sirica avrebbe afferrato un coltello che era sul bancone per poi buttarsi su Gaetano Russo, colpito con dieci fendenti mentre la figlia gridava di smettere.

“Poi mia madre mi ha trascinata fuori e ha chiuso la porta del negozio. Prima di uscire ho visto gli occhi di mio padre, mi diceva di andare via”, ha aggiunto la figlia.