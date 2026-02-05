Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, parenti tentano di aggredire il killer durante l'arresto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È sfuggito a un tentativo di linciaggio Andrea Sirica, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso Gaetano Russo a Sarno. In base a quanto ricostruito nelle indagini, Sirica era entrato nel negozio di Russo lì e aveva avuto una discussione con la figlia del titolare. Quest’ultimo, intervenuto in difesa della ragazza, è stato ucciso a coltellate.

Perché è stato ucciso Gaetano Russo a Sarno

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore è emerso che il 33enne Andrea Sirica sarebbe entrato nel negozio di articoli alimentari e panetteria di Gaetano Russo, 62 anni, e avrebbe avuto una discussione con la figlia del titolare.

Russo è intervenuto per difendere la ragazza e Sirica, che come riportato dal Corriere della Sera forse era sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol in quel momento, avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe ucciso colpendolo con più fendenti.

ANSA

Il negozio di articoli alimentari e panetteria di Gaetano Russo.

Cosa è successo dopo l’arresto di Andrea Sirica

Le fasi immediatamente successive all’omicidio di Gaetano Russo sono documentate in un video girato da un vicino di casa e diffuso sul web.

Le immagini, riprese da un balcone vicino al negozio di Gaetano Russo in piazza Sabotino, nella frazione Cappella Vecchia, mostrano il momento della cattura di Andrea Sirica, che dopo l’omicidio si è barricato all’interno dell’esercizio commerciale.

Nel filmato i poliziotti, supportati da un carabiniere fuori servizio che è stato tra i primi a intervenire sul luogo del delitto, intimano a Sirica di aprire la porta del negozio finché non riescono a entrare e a prelevare il 33enne. Gli agenti bloccano e ammanettano l’uomo, mentre qualcuno tenta di aggredire l’arrestato. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di parenti della vittima.

Lo sfogo della nipote di Gaetano Russo

Alla trasmissione Ore 14 è intervenuta nella giornata di martedì 3 febbraio, poche ore dopo il delitto avvenuto a Sarno, in provincia di Salerno, la nipote di Gaetano Russo.

Smentendo la prima ipotesi su un tentativo di rapina, ha ricostruito così quanto successo: “Non ha chiesto neanche un euro, voleva aggredire mia cugina e il padre è intervenuto per difenderla. Era una persona che conosceva, per questo gli ha aperto”.

La nipote di Gaetano Russo ha anche detto di sperare ora nella “giustizia divina”, perché l’assassino “non merita di vivere“.