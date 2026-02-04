Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno, il 35enne era appena stato allontanato da una chiesa: "Urlava"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Sirica, il 35enne di Sarno che ha ucciso Gaetano Russo, era in stato di alterazione già diverse ore prima del delitto. Il dettaglio è emerso durante le indagini sull’omicidio. Nel tardo pomeriggio Sirica era entrato nella chiesa di San Teodoro urlando a squarciagola ed era stato allontanato dal parroco. Poche ore dopo ha accoltellato a morte il panettiere 61enne di Sarno che aveva difeso la figlia.

Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno

L’omicidio è avvenuto a Sarno, in provincia di Salerno, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Il paese è ancora sotto choc per l’accaduto. Gaetano Russo, infatti, era conosciuto e benvoluto da tutti.

I cittadini di Sarno non si capacitano di come Andrea Sirica, i cui problemi con la droga erano noti, abbia potuto compiere un gesto simile. Fino a quel momento, secondo le testimonianze raccolte, non si era mai reso protagonista di episodi violenti.

Perché il panettiere Gaetano Russo è stato accoltellato a morte

La dinamica dell’omicidio sembra essere stata chiarita, anche se le forze dell’ordine sono ancora al lavoro sul movente. Sirica conosceva Russo, che spesso lo aveva aiutato dandogli qualcosa da mangiare.

Questa conoscenza avrebbe portato la figlia 19enne del panettiere – la cui abitazione è adiacente alla panetteria di piazza Sabotino – ad aprire la porta al 35enne. Gaetano Russo aveva appena cominciato a lavorare, come faceva ogni notte. Diversamente dalle altre volte, il 35enne si è avvicinato alla ragazza con atteggiamento molesto, provocando la reazione di Russo, intervenuto per proteggere la figlia.

A quel punto Sirica ha afferrato un grosso coltello e si è scagliato contro il panettiere, colpendolo all’addome con almeno dieci coltellate. Allarmato dalle urla, è intervenuto un carabiniere fuori servizio che abita nelle vicinanze, che ha trovato Russo senza vita e la figlia sotto choc.

Sirica allontanato da una chiesa poche ore prima dell’omicidio

Poco dopo, sul posto, sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato Sirica, che nel frattempo si era barricato all’interno del negozio di Gaetano Russo.

Nel corso delle indagini è emerso un dettaglio relativo al comportamento di Andrea Sirica che, come detto, sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. Il 35enne, intorno alle 18 del 2 febbraio, quindi poche ore prima dell’omicidio, è stato allontanato dalla chiesa di San Teodoro perché stava infastidendo i presenti con urla e canti a squarciagola.

“Gli ho chiesto di allontanarsi per non disturbare i fedeli”, ha raccontato al Corriere della Sera don Antonio Agovino, parroco della chiesa di Sarno, in provincia di Salerno. Il 35enne è stato trasferito in carcere e rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto e sulle eventuali misure cautelari.