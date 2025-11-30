Gaffe del Tg1 sull’annuncio dei Big a Sanremo 2026, in foto non è Aka7even: chi è il misterioso sostituto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non è passata inosservata la gaffe commessa dalla regia del Tg1 quando Carlo Conti ha annunciato la lista dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Mentre il direttore artistico svelava gli artisti selezionati, sullo schermo il loro nome compariva accanto a una foto. L’immagine associata ad Aka7even, però, era sbagliata: al suo posto un ragazzo misterioso.

Aka7even scherza sui social: “Chi è quello?”

“Non mi ricordavo così” scrive Aka7even in una storia sul suo profilo Instagram, a corredo della foto mostrata dal Tg1.

“Ragazzi, per favore, mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio” afferma poi il cantante in un video.

ANSA I 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026

E mentre LDA, che con lui sarà in duetto, gli fa l’eco: “Quello non è il mio amico!”, l’artista partenopeo chiede di sapere “chi è quello” che nell’annuncio dei Big di Sanremo è mostrato al suo posto.

Perché, appunto, il ragazzo utilizzato dal Tg Rai non è Aka7even, seppur non si possa negare che un po’ gli assomigli.

Il Tg1 rimedia alla propria gaffe

La redazione social del Tg1 non ha nascosto il proprio errore, ma lo ha mostrato sul proprio profilo Instagram ufficiale con grande ironia.

Sull’account del telegiornale è stata condivisa una nuova versione della figurina, in cui stavolta è stato incluso anche Aka7even.

Ed è stato proprio il Tg a svelare l’identità del misterioso sostituto, taggandolo direttamente.

Così si rimedia alle gaffe. E l’annuncio dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 è diventato ancora più avvincente.

Chi è l’intruso tra i Big di Sanremo 2026

Il ragazzo alto e moro comparso al posto di Aka7even è Stefano Scala, giovane attore e cineasta napoletano.

Classe 2002, Scala ha recentemente esordito alla regia con il film Risotto Western, pellicola indipendente acquistata da Prime Video.

L’attore non ha perso l’occasione di scherzare su quanto accaduto. Su Instagram ha pubblicato una storia scrivendo: “Si, sono pronto per Sanremo 2026. Il duro lavoro ripaga sempre. Credete nei vostri sogni, forza Sanremo”.

In sottofondo, proprio una canzone del conterraneo Aka7even cui Scala ha proposto: “Andiamo insieme!”.

E chissà che, infine, Stefano Scala non compaia davvero sul palco dell’Ariston per concludere la gag in grande stile.