Gaffe di Alessandro Baracchini a Rainews 24, fa il dito medio in diretta pensando di essere fuori onda

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giornata da dimenticare per il giornalista di Rainews 24: durante il tg delle 12:30, Alessandro Baracchini ha tentato di bloccare la sigla di chiusura e, non riuscendovi, si è abbandonato a un gesto di stizza credendo di essere ormai fuori onda: dalle sue mani sono emerse due dita medie, rivolte presumibilmente alla regia.

Il dito medio di Alessandro Baracchini

Alessandro Baracchini aveva appena finito di condurre il telegiornale e stava salutando i telespettatori: “È tutto per questa edizione del nostro giornale, restate con noi. Fra pochissimo torniamo con Sport 24”, ha detto.

Sono seguiti cinque secondi di silenzio, poi Baracchini ha esclamato un sonoro “No!”, ma la regia aveva già fatto partire la sigla.

E sulla sigla si sono innestati i gestacci del giornalista che credeva di essere fuori onda, insieme a un labiale incomprensibile perché non più sostenuto dal microfono.

Le reazioni sui social

In principio furono Germano Mosconi ed Emilio Fede i giornalisti ad essere trasformati in meme. Ma qualche cultore ricorderà anche Maurizio Mosca e il suo “anzitutto una notizia: quel signore, prima, che ha lanciato un’accusa gratuita e grave nei miei confronti, è stato già arrestato”.

Oggi la galleria dei meme giornalistici si arricchisce di un nuovo elemento: il doppio dito medio di Alessandro Baracchini è immediatamente divenuto virale, rimbalzando da un social all’altro.

“Questo video rimarrà negli annali delle basi meme”, ha commentato qualcuno. Qualcun altro non ha gradito: “Il servizio pubblico pagato da noi”.

Qualcun altro ha approfittato per buttarla in politica: “La Rai meloniana. Dove hanno messo mani hanno distrutto tutto”.

“Grazie universo perché lavoro alla radio”, ha scritto un addetto ai lavori. “Chi è quel mona che manda la sigla?”, ha domandato qualcuno generando un crossover fra meme.

La reazione della Rai

Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 giugno, è arrivata una nota della Rai:

In merito all’episodio verificatosi nel corso dell’edizione delle 12:00 di RaiNews24, il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista interessato per un chiarimento sull’accaduto. L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste.

Non è escluso che in merito al comportamento di Baracchini giunga anche una reazione da parte dell’Ordine dei giornalisti.