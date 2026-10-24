Gaffe di Bolsonaro su Lula, lo chiama "nove dita" e lui non ci sta: "Perso in fabbrica, io so cos'è il lavoro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ultimo duello tv in Brasile prima del ballottaggio di domenica 25 ottobre: su Tv Globo Flávio Bolsonaro chiama Lula “nove dita”, richiamando il mignolo perso dal presidente in fabbrica a 17 anni. La risposta di Lula: “Io so cosa significa lavorare”, poi pretende le scuse e le ottiene. Tra economia, sicurezza e milizie, i sondaggi descrivono una sfida in perfetto equilibrio tra i due sfidanti.

Ultimo scontro fra Bolsonaro e Lula

Alla vigilia del ballottaggio che domenica 25 ottobre deciderà chi guiderà il Brasile per i prossimi quattro anni, il confronto finale tra i due candidati è scivolato sul terreno personale.

Venerdì 23 ottobre, negli studi di Tv Globo, il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e lo sfidante della destra Flávio Bolsonaro si sono affrontati per circa due ore. Era il secondo e ultimo faccia a faccia dopo quello del 19 ottobre.

ANSA

Il mignolo perso in fabbrica diventa un caso

Il momento più acceso è arrivato quando il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, parlando delle politiche economiche del governo, ha sostenuto che il denaro distribuito ai brasiliani viene poi ripreso dal presidente “con le sue nove dita“.

Si tratta di un nomignolo diffuso tra i sostenitori della destra, già usato dal padre quattro anni fa. Fa riferimento all’incidente che a 17 anni costò a Lula il mignolo della mano sinistra, quando lavorava come tornitore.

La replica del leader del Partito dei Lavoratori è stata immediata. Lula ha ricordato di aver perso il dito lavorando di notte da minorenne per potersi mantenere e ha chiesto all’avversario di scusarsi, in nome dei tanti brasiliani vittime di infortuni. “Dovrà chiedere scusa. Perché i lavoratori stanno guardando”.

Lula ha poi definito Bolsonaro un “miliziano”, alludendo ai gruppi armati legati alla polizia che controllano diverse comunità povere di Rio de Janeiro, aggiungendo che il suo rivale non avrebbe “mai lavorato un giorno in vita sua” e che il suo primo incarico sarebbe stato fittizio e ottenuto grazie al padre.

L’altro attacco sulla voce rauca di Lula

Quando ha ripreso la parola, il senatore di Rio si è scusato, spiegando di non aver voluto offendere nessuno. Nel frattempo, sui social i sostenitori del presidente avevano già lanciato l’hashtag #SomosTodos9Dedos.

Non sono mancati altri momenti tesi. Bolsonaro ha ironizzato anche sulla voce roca di Lula, che nel 2011 ha superato un tumore alla gola, dicendo di non riuscire a capirlo.

Il confronto si è poi acceso sul caso di una bambina di cinque anni uccisa durante una sparatoria,, in cui era coinvolto un agente assistito legalmente dallo stesso Bolsonaro.