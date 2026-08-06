Gaffe di Conte alla Camera su Meloni, il video dell'ex premier rilanciato da FdI: "Altra figuraccia"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Siparietto in Aula a Montecitorio tra il leader del M5S Giuseppe Conte e la vicepresidente della Camera Anna Ascani. Durante il dibattito parlamentare sul caso Delmastro, l’ex premier ha subito chiamato in causa Giorgia Meloni e il suo governo, attaccandoli per l’assenza in Aula. “Non c’è un ministro, ma come: il governo non ci mette la faccia? Meloni non ce la mette?”, ha detto Conte. A bloccarlo, e correggerlo, è stata la vicepresidente della Camera: “Si tratta di una questione interna corporis, non è previsto che siano presenti esponenti del governo”, ha detto Ascani, che è deputata del Pd. Immediata la reazione della maggioranza, che ha accolto la precisazione con applausi e un boato. “Il mio era un giudizio politico e non tecnico”, ha poi precisato Conte.