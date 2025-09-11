Gaffe di De Luca con Anish Kapoor alla presentazione della linea della metro di Napoli, l'errore sulla moglie
Il governatore della Campania De Luca ha commesso una gaffe sulla compagna di Anish Kapoor alla presentazione della Linea 7 della metropolitana di Napoli
Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha confuso la compagna dell’artista Anish Kapoor con sua figlia durante la presentazione della nuova stazione della linea della metropolitana di Napoli, a cui l’artista era stato invitato in quanto architetto e ideatore della struttura.
La gaffe di De Luca su Anish Kapoor
Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ha commesso una gaffe durante la presentazione della nuova stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana di Napoli. Il governatore ha dichiarato:
Siamo grati a lei per avere arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice ma è la figlia di Kapoor, ed è meglio del traduttore dell’Eav.
Anish Kapoor e la compagna Oumaima Boumoussaoui
La donna che stava facendo da interprete all’artista era però la compagna, non la figlia di Kapoor. De Luca si è poi corretto con una battuta:
La moglie, chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti.
La nuova stazione della metropolitana
Kapoor, tra i più importanti scultori contemporanei, ha realizzato i due grandi ingressi della fermata della metropolitana, di Monte Sant’Angelo. Sempre De Luca ha celebrato l’opera dell’artista britannico:
Questa stazione di Kapoor a Monte Sant’Angelo collega bene questa parte della città e mi ricorda quanto abbiamo fatto con la stazione della metro a Scampia. Sono modelli di vivere e lavorare a Napoli. Qui la Regione ha pagato 400 milioni di euro per questa linea e ne siamo orgogliosi, creando civiltà e lasciando anche un segno artistico di Kapoor.
La nuova metropolitana di Napoli
La prima tratta della Linea 7 della metropolitana di Napoli sarà aperta al pubblico a partire dalla metà di ottobre del 2025.
La prima parte della metropolitana ad aprire sarà quella che collegherà la stazione di Soccavo a quella di Parco San Paolo, passando per Monte Sant’Angelo, fermata oggetto dell’inaugurazione con Kapoor.
A breve dovrebbero cominciare i lavori per la successiva stazione di Terracina, mentre è ancora in fase di progettazione l’ultimo tratto, che dovrebbe collegare la Linea 7 alla ferrovia Cumana.