Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una clamorosa e involontaria gaffe giornalistica ha caratterizzato la diretta del Tg Sport in onda su Rai2 nella mattinata del 24 luglio. L’inviata Donatella Cupertino, collegata dal comune pugliese di Locorotondo, ha confuso il matrimonio del calciatore Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante con una cerimonia funebre, annunciando in diretta televisiva l’imminente svolgimento dei funerali.

Gaffe di Donatella Cupertino al Tg Sport su Rai2

Nel corso dell’edizione delle 11.00, la giornalista si è collegata con lo studio per aggiornare il pubblico sull’evento mondano dell’estate.

Trasportata dall’entusiasmo della diretta, l’inviata Cupertino ha pronunciato la frase che è diventata immediatamente virale sui social network: “Locorotondo è in fremito per i funerali di Gigio Donnarumma“.

L’operatrice dell’informazione ha poi rincarato la dose aggiungendo che entro poche ore si sarebbero svolte le funebri esequie del portiere del Manchester City e della fidanzata.

L’episodio ha suscitato immediata ilarità sul web e sui portali d’informazione, trattandosi in realtà delle festose nozze religiose della coppia.

Il matrimonio di Donnarumma ed Elefante

Il capitano della Nazionale italiana Donnarumma e la compagna Elefante, entrambi originari di Castellammare di Stabia, si sposano infatti nella chiesa Madre di San Giorgio Martire dopo il rito civile celebrato lo scorso maggio.

I festeggiamenti tra i due giovani, genitori del piccolo Leo, sono iniziati la sera precedente presso la masseria fortificata Pettolecchia a Fasano, allestita per l’occasione con luminarie tradizionali, composizioni floreali e richiami cromatici al pomodoro tipico del territorio.

Il piano di sicurezza e la gestione del traffico sono stati predisposti nel borgo per accogliere il nutrito gruppo di ospiti d’eccezione giunti in Valle d’Itria.

I vip presenti alle nozze del portiere

Alla cerimonia e al successivo banchetto curato dallo chef tre stelle Michelin Da Vittorio partecipano circa 250 invitati.

Tra i nomi illustri del mondo dello sport figurano il compagno di squadra Erling Haaland, il tecnico Pep Guardiola, oltre ai colleghi azzurri Sandro Tonali e Nicolò Barella.

Presenti anche dirigenti come Giovanni Malagò e Paolo Maldini, affiancati da celebrità della musica e dello spettacolo.

Il programma dei festeggiamenti si concluderà il 25 luglio con una giornata di relax e una partita informale di calcio sulla spiaggia di Cala Cimì.