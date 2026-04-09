Gaffe di Gerry Scotti sui professori di sostegno, bufera per la battuta e scuse dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gerry Scotti si scusa dopo una frase “infelice” sui professori di sostegno a “La Ruota della Fortuna”. Le parole, giudicate superficiali, hanno scatenato polemiche e critiche da associazioni, come APS Asperger. Un piccolo caso mediatico che ha aperto un dibattito sul valore e il riconoscimento del sostegno nella sistema scolastico italiano.

La frase sui professori di sostegno

Le polemiche erano esplose rapidamente, dopo una frase pronunciata in diretta televisiva da Gerry Scotti, durante una puntata del programma “La Ruota della Fortuna”, a proposito dei professori di sostegno.

Era accaduto durante la presentazione di una concorrente, docente di italiano, storia e geografia, impegnata temporaneamente anche come insegnante di sostegno. In quel contesto, Scotti ha dichiarato: “Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento. Noi non perdiamo l’occasione per dirlo. Aiutiamo questi ragazzi che vogliono fare gli insegnanti”.

ANSA

Le parole sono state interpretate come una svalutazione del ruolo dell’insegnante di sostegno, considerato implicitamente come un incarico di ripiego e non come una scelta professionale qualificata e fondamentale. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, soprattutto sui social, dove si è sollevata un’ondata di indignazione.

Le scuse di Gerry Scotti

Prima attraverso i social network, poi direttamente in trasmissione, Scotti ha quindi riconosciuto l’errore, spiegando di aver utilizzato toni “superficiali”.

“Chiedo scusa per le mie parole” aveva scritto online. “Non intendevo mancare di rispetto alla funzione degli insegnanti di sostegno né ai ragazzi che ne hanno bisogno insieme alle loro famiglie”.

Il conduttore è poi tornato sull’argomento anche durante la trasmissione, ammettendo un utilizzo maldestro delle parole e di aver peccato di superficialità.

“Ho sbagliato, questa cosa ha creato offesa nei confronti di persone che hanno bisogno dell’attività di sostegno. Non sono abituato nella vita a nascondermi, vi chiedo scusa per la mia ignoranza e per la mia leggerezza” ha dichiarato Gerry Scotti. “Stavo mettendo in luce soltanto il fatto che, secondo me, va messa grande attenzione nella scelta degli insegnanti di sostegno, tutto qui. Si può sbagliare e io lo ammetto”.

Il commento dell’APS Asperger

Dopo la gaffe, tra gli interventi più rilevanti si segnala quello dell’Associazione APS Asperger, che attraverso la presidente Marie Helene Benedetti ha voluto spostare l’attenzione dal singolo episodio a un problema più ampio.

Secondo l’associazione, infatti, la frase del conduttore rappresenterebbe la manifestazione pubblica di una criticità strutturale: il fatto che il sostegno venga ancora percepito, da una parte del personale docente, come una soluzione temporanea e non come una scelta professionale consapevole.