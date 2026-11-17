Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La gaffe di Lucia Borgonzoni sui “fratelli Pupiavati” ha fatto il giro del web, ma il regista chiamato in causa non se l’è presa. In una intervista Pupi Avati ha detto di non essersi arrabbiato per l’errore della sottosegretaria alla Cultura, che tra l’altro lo ha chiamato per scusarsi. “Mi capita da quando sono piccolo”, ha commentato il regista 88enne.

Gaffe sui “fratelli Pupiavati”, le parole del regista

Il video “incriminato” riguarda la discussione sul disegno di legge sul cinema al Senato, che mostra l’esponente della Lega Lucia Borgonzoni ringraziare “i due fratelli Pupiavati qui presenti”.

Ovviamente il cognome è Avati, e i fratelli sono due: Giuseppe (Pupi) e Antonio. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il regista di “Regali di Natale” ha detto di non essersi offeso per il lapsus, ammettendo che il suo nomignolo suona strano per una persona che si chiama Giuseppe.

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Da dove nasce il soprannome Pupi che accompagna Giuseppe Avati

Il soprannome Pupi, ha detto Avati, è legato alla madre e “alla sua storia da ragazzetta con un violinista austriaco” e che “quando si è ricordato di quel primo amore mi ha affibbiato un nomignolo più adatto a cani e gatti”.

“Poi mamma aveva una voce squillante e quando mi chiamava si giravano tutti e tutti immaginavano di vedere un animale. Uscivo io”, ha ricordato Pupi Avati. Il regista ha poi elencato altri nomignoli con cui lo chiamavano anche Ugo Tognazzi (Pupavati) e Federico Fellini (Pupone).

Parlando del fratello Antonio, ha dichiarato che è ingiusto che ancora oggi “a volte viene presentato come il fratello di Pupi Avati”. In ogni caso, Lucia Bergonzoni ha telefonato al regista per scusarsi: “Non me la sono presa, in caso contrario sarei un cretino”, ha tagliato corto Pupi Avati.

Le scuse di Lucia Borgonzoni a Pupi Avati

La gaffe di Lucia Borgonzoni su Pupi Avati è arrivata durante il dibattito sulla nuova legge sul cinema, approvata con il sostegno di maggioranza e opposizione, in Parlamento.

Il provvedimento introduce una riorganizzazione della governance attraverso l’istituzione di un’Agenzia nazionale per il cinema e di un Forum consultivo, oltre a prevedere una programmazione triennale, il sostegno alle produzioni indipendenti e il rilancio delle sale.

Una proposta sostenuta con determinazione da Pupi Avati, che era presente nel corso dell’approvazione definitiva al Senato, insieme al fratello Antonio, lo scorso 4 novembre. La sua richiesta di istituire un’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo è stata ripresa nella proposta di legge presentata dal Pd, con prima firmataria Elly Schlein.