Gaffe di Matteo Salvini che scambia Silvia Salis per Ilaria, "chi commette reati non ha la sua fortuna"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna”. La frase è stata detta da Matteo Salvini in riferimento alla Salis. Solo che la domanda che gli è stata rivolta riguardava Silvia Salis, la sindaca di Genova, mentre il ministro dei Trasporti pensava a Ilaria, l’eurodeputata di Avs. Avvisato da cronisti dell’errore, Salvini si è corretto: “Col sindaco di Genova ci lavoro”.

Salvini scambia Silvia Salis per Ilaria

Il cognome è lo stesso, come moltissime volte può accadere ma il nome, la qualifica e la storia sono ben diverse.

“L’importanza di chiamarsi Salis“, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante una conferenza stampa in via Bellerio a Milano.

ANSA

Il riferimento è al fatto che Salvini ha scambiato Silvia Salis, sindaca del Pd di Genova, con Ilaria Salis, eurodeputata di Avs.

Salvini: “Chi commette reati non ha la sua fortuna”

Ma cosa è successo e come ha fatto Salvini a confondere le due?

Durante la conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Salvini cosa ne pensasse della prima cittadina di Genova.

“Salis è una ragazza fortunata, nel senso che non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna, però non…”, ha detto il leader della Lega.

Salvini e i complimenti a Silvia Salis

I cronisti presenti hanno poi subito fatto notare l’errore a Salvini, spiegando che la domanda era relativa alla sindaca di Genova, Silvia, e non all’eurodeputata, Ilaria.

“Ah scusa, ero a Orban. Ah il sindaco di Genova? Ci lavoro, col sindaco di Genova ci lavoro“, si è corretto il ministro.

“Era Ilaria quella… l’importanza di chiamarsi Salis“, ha poi aggiunto. “Col sindaco di Genova lavoro come lavoro con tutti i sindaci di qualunque colore politico”, ha spiegato.

E infine, parlando di Silvia Salis, Salvini ha concluso con un complimento: “Ho visto le immagini della festa che ha organizzato in piazza e ha fatto una bella festa, complimenti“.

Silvia Salis e il dj set con Charlotte de Witte

I complimenti di Salvini sono relativi al dj set organizzato dal Comune di Genova in piazza Matteotti in cui ha suonato Charlotte de Witte, dj e produttrice musicale di livello internazionale, considerata tra le figure più influenti della scena techno contemporanea.

L’evento ha riscosso uno straordinario successo di pubblico, con circa 20mila persone che hanno assistito al dj set con la sindaca Salis presente a pochi passi dalla dj a godersi lo show.

“Una serata bellissima per la nostra città. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario”, ha commentata la sindaca.

Salis, le primarie e il campo progressista

Il motivo per cui a Salvini è stato chiesto un commento su Silvia Salis probabilmente era relativo all’ipotesi per cui la sindaca possa essere la nuova candidata del centrosinistra, una figura di riferimento del campo progressista in opposizione a Giorgia Meloni.

“Di fronte ad una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei neanche in considerazione, sarebbe una bugia. Ne sarei lusingata“, ha commentato la diretta interessata.

La Salis si è sempre detta contraria alle primarie, dicendo di ritenerle “divisive” per la coalizione di centrosinistra. Dopo il colloquio con Bloomberg tuttavia aveva poi precisato: “Sono la sindaca di Genova e sono stata eletta dai genovesi per occuparmi della città per almeno cinque anni. Non ho intenzione di venir meno al mio mandato”, ha chiarito.