Gaffe di Roberto Benigni al Tg1 per presentare Pietro un uomo nel vento, "grazie a Papa Francesco" e non Leone

Roberto Benigni, probabilmente tradito dall’emozione del momento, è incappato in una gaffe esilarante durante l’ospitata al Tg1 per lanciare il suo show “Pietro – Un uomo nel vento“. Il comico toscano, nel terminare il suo intervento, ha ringraziato sbadatamente il deceduto Papa Francesco, confondendolo con l’attuale Santo Padre, Leone XIV.

“Quando ero piccolo avevo due sogni: non dicevo il cantante o l’astronauta, dicevo il Papa o il “dicitore del Tg1””, ha esordito Benigni al Tg1, per poi chiedere alla conduttrice e giornalista Emma D’Aquino di lasciargli il posto così da soddisfare il desiderio di provare l’ebbrezza di essere al timone del telegiornale dell’ammiraglia della Tv di Stato.

“Mi dia la gioia di sedermi lì un secondo”, la richiesta del comico. Naturalmente D’Aquino si è prestata al gioco e ha fatto accomodare l’ospite alla sua postazione.

La fretta di Emma D’Aquino: “Facciamo veloce”

A questo punto l’attore ha vestito i panni dell’anchorman: “Buonasera… Un attimo perché è veramente il mio sogno da quando ero piccolino…”

D’Aquino, sapendo che i tempi erano ristretti, ha invitato Benigni a sbrigarsi (“facciamo un saluto veloce”), ma il comico è andato un po’ per le lunghe con l’annuncio (“Questa sera ci sarà lo spettacolo di Roberto Benigni che a me piace molto (risata, ndr), ‘Pietro – Un uomo nel vento’, una cosa bellissima e…”).

“Una cosa imperdibile”, ha aggiunto D’Aquino, palesando di nuovo una certa fretta. “Ha detto tutto”, ha poi chiosato la giornalista, mettendo ulteriore pressione a Benigni che è cascato nella gaffe: “Vi voglio bene da morire, abbraccio gli italiani con tutto il mio cuore. E ringrazio Papa Francesco e la direzione del Tg1. E la signora D’Aquino che stimo tanto”.

Di cosa parla lo spettacolo “Pietro – Un uomo nel vento”

“Pietro – Un uomo nel vento” è stato mandato in onda in prime time su Rai 1 in prima mondiale mercoledì 10 dicembre 2025. Si tratta di un monologo di Roberto Benigni sul primo degli Apostoli.

“È diventato il mio migliore amico – aveva spiegato il regista e attore – come parla, come si muove, come reagisce, come guarda, come cammina. Non capisce, sbaglia, inciampa, ci ripensa. È proprio uguale a noi: il più vicino a noi, e nello stesso tempo il più vicino a Gesù“.

Lo spettacolo è stato registrato in Vaticano ed è piaciuto molto a Papa Leone XIV. “Abbiamo visto insieme qualche estratto – aveva raccontato Benigni – non potevo credere che fosse vicino a me. Non sapevo che fare, ero emozionatissimo. Mi ha detto: “Parla d’amore, è così bello che voglio vederlo tutto”. E lo ha fatto”.