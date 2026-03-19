Gaffe di Trump con la premier giapponese Sanae Takaich, "perché non ci avete avvertiti di Pearl Harbour?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump nello Studio Ovale ha fatto una “battuta” su Pearl Harbor. A scatenarla la domanda di un giornalista giapponese. Questo chiedeva perché gli Stati Uniti non avessero avvertito gli alleati dell’attacco all’Iran, ma Trump ha parlato di “sorpresa”. E poi si è rivolto ai giapponesi, definiti esperti di attacchi a sorpresa, perché anche loro non avvertirono per l’episodio di Pearl Harbor. Una “battuta” alla quale la premier Takaichi non ha risposto.

La “battuta” di Trump alla premier giapponese

Donald Trump ne combina una delle sue. Alcune sono “gaffe”, come il confondere la Groenlandia con l’Islanda, altre sono esempi di mancanza di conoscenza, come nel caso del complimento per l’inglese fatto al presidente della Liberia, dove l’inglese è la lingua ufficiale; e poi c’è il caso di Pearl Harbor.

Per Donald Trump si trattava sicuramente di una “battuta” in risposta a una domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran.

Trump ha deciso di rispondere con una “battuta” che alla premier Sanae Takaichi non sembra essere piaciuta molto. Ovvero: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?”.

Cosa è successo a Pearl Harbor

Pearl Harbor è l’evento che ha portato gli Stati Uniti in guerra con l’Impero giapponese. Da quel momento passarono quattro anni prima della decisione di ricorrere alle due bombe atomiche per porre fine al conflitto nel Pacifico.

Ancora oggi la memoria di Pearl Harbor condiziona il dibattito pubblico. Secondo gli esperti, come la storica Emily Rosenberg, anche a distanza di oltre ottant’anni Pearl Harbor rappresenta una vulnerabilità che gli Stati Uniti non hanno più voluto dimostrare. Quando l’11 settembre 2001 vennero abbattute le Torri Gemelle, George W. Bush parlò di attentati di “infamia” e di una “Pearl Harbor del XXI secolo”. Anche in quel caso gli Stati Uniti si erano dimostrati “vulnerabili”.

Pearl Harbor ha esacerbato i sentimenti anti-asiatici, in particolare anti-giapponesi, che avevano già spinto gli Stati Uniti nel 1924 a bloccare l’arrivo dei migranti dal Giappone. Ancora oggi l’episodio di Pearl Harbor è motivo di tensione tra Stati Uniti e Giappone, in particolare per quest’ultimo che porta su di sé il peso di essere stato vittima dell’olocausto nucleare in risposta proprio a quell’attacco “a sorpresa”.

Pearl Harbor come l’attacco all’Iran?

Pearl Harbor, quindi, non è un episodio storico sul quale si può scherzare, perché le conseguenze sono state drammatiche per le vittime americane e apocalittiche per i giapponesi. Tra Giappone e Stati Uniti si tende a non parlare dell’argomento: persino quando Barack Obama visitò Hiroshima, né il presidente statunitense né quello giapponese tradussero il gesto in una scusa ufficiale per le azioni belliche compiute dai loro Paesi l’uno contro l’altro.

Il riferimento di Donald Trump all’attacco a sorpresa, in risposta a una domanda sull’Iran, potrebbe portare a credere che la situazione sia simile. Anche perché il contesto nel quale Pearl Harbor è avvenuto era quello di un tentativo di discussione diplomatica, interrotto dall’attacco giapponese.

In questo caso, gli Stati Uniti si pongono però come Paese attaccante, indossando gli abiti dell’aggressore contro l’Iran. Il contesto era quello di colloqui di pace, interrotti dall’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele.