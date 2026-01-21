Gaffe di Trump sulla Groenlandia confusa con l'Islanda a Davos, presidente americano preso di mira sui social

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ne ha avuto per tutti Trump nel lungo discorso a Davos, in cui non sono per mancate imprecisioni e anche gaffe. Durante il tanto atteso intervento al World Economic Forum, in particolare per il tema delle mire di conquista Usa sulla Groenlandia, il capo della Casa Bianca ha confuso in un paio di passaggi l’isola artica con l’Islanda, scatenando brusii tra i presenti in sala e tanti commenti ironici sui social.

Le parole di Trump sulla Groenlandia

La questione delle rivendicazioni del presidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia, con il conseguente scontro tra alleati all’interno della Nato, è stato tra gli argomenti principali al centro del discorso di Trump a Davos.

Al termine del ragionamento circolare sulla crisi relativa al territorio autonomo sotto il governo della Danimarca, il capo della Casa Bianca ha assicurato di non volere utilizzare la forza per l’annessione, ma ha tirato in ballo i membri dell’Alleanza atlantico, rivendicando il peso degli Usa sulla sopravvivenza del Patto e senza rinunciare alle minacce in caso di mancata concessione dell’isola: “Potete dire di sì, e lo apprezzeremo. Potete dire di no, e ce lo ricorderemo“.

ANSA

La confusione con l’Islanda

Nel lungo discorso durato oltre un’ora, il presidente Usa ha dato l’impressione di perdersi, arrivando anche a scambiare in un paio di occasioni la Groenlandia con l’Islanda.

“Noi saremmo lì per loro, non so se loro sarebbero lì per noi, quindi con tutti i soldi che spendiamo, con tutto il sangue, il sudore e le lacrime, non so se sarebbero lì per noi. Non sono lì per noi in Islanda, questo ve lo posso dire” ha affermato Trump parlando degli alleati della Nato.

Una confusione che potrebbe essere stata facilitata anche dall’aver più volte definito l’isola artica come un pezzo di “ghiaccio”, in inglese “ice”, parola da cui è composto il nome anglosassone dell’isola vulcanica, “Iceland”.

“Sto aiutando l’Europa, sto aiutando la Nato, e fino a pochi giorni fa, quando ho parlato loro dell’Islanda, mi adoravano” ha detto in uno dei passaggi.

“La nostra Borsa ieri ha fatto una prima caduta ieri per colpa dell’Islanda, dunque Islanda ci è già costata un sacco di soldi” ha dichiarato ancora.

Le gaffe a Davos

La gaffe ripetuta non è passata inosservata né al pubblico del World Economic Forum di Davos, né tantomeno sui social, dove in tanti hanno ironizzato sulla confusione del presidente Usa.

“Adesso probabilmente invaderà l’Islanda e la Groenlandia, pur di non ammettere la gaffe” si legge in uno dei commenti su X.

Lo scambio di isole non è stato l’unico errore commesso da Trump nel suo discorso a Davos.

Sul palco ha anche annunciato l’incontro con Zelensky in programma nelle stesse ore, venendo per corretto da Kiev, che ha precisato come il bilaterale fosse in programma nella giornata di giovedì.

In un altro passaggio, Trump ha suscitato ilarità tra i presenti in sala criticando gli investimenti nelle energie rinnovabili fatti dai Paesi europei, in particolare sulle pale eoliche che “uccidono gli uccelli“.