Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa virale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gaffe istituzionale a Sanremo 2026: durante il solenne omaggio a Gianna Pratesi, 105 anni e testimone del primo voto femminile, la Rai ha celebrato la ricorrenza con un clamoroso refuso. Sul ledwall dell’Ariston è apparsa la scritta “Repupplica” anziché “Repubblica”, trasformando un momento toccante in un tormentone social immediato.

Gaffe durante il tributo a Gianna Pratesi

Un momento solenne, carico di memoria e significato istituzionale, si è trasformato in pochi secondi in una delle gaffe più clamorose della storia recente del Festival.

Sul palco di Sanremo 2026, durante l’omaggio agli 80 anni della nascita della Repubblica italiana, sul ledwall del Teatro Ariston è apparsa la scritta “Repupplica”, con una “P” di troppo.

ANSA

La scena era tra le più toccanti della serata. In platea e davanti alle telecamere, l’Italia assisteva al tributo a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne del 2 giugno 1946.

Le immagini in bianco e nero scorrevano sul maxi schermo, raccontando il referendum istituzionale che segnò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica.

La parola simbolo della serata è comparsa con un refuso: un dettaglio che, nel giro di pochi minuti, ha invaso i social network, trasformando un momento istituzionale in un caso mediatico.

“Repupplica”, la reazione del pubblico

La celebrazione, voluta dalla Rai per ricordare l’80° anniversario della Repubblica italiana, era uno dei passaggi più solenni della serata. Il pubblico in teatro era in silenzio, l’atmosfera raccolta, il messaggio chiaro: rendere omaggio alla memoria storica e al valore del voto femminile.

Proprio per questo, l’errore di battitura è apparso ancora più evidente. Sui social, molti utenti hanno parlato di “gaffe clamorosa”, sottolineando come un controllo più attento avrebbe evitato un inciampo in un momento tanto delicato. In pochi minuti screenshot e video hanno iniziato a circolare, alimentando ironie ma anche critiche sulla gestione tecnica dell’evento.

Sanremo 2026, il tweet di Selvaggia Lucarelli

Il momento dedicato a Gianna Pratesi è stato oggetto di discussione anche per un altro motivo, più “politico”. Alla domanda di Conti sulla sua preferenza di voto nel 1954, la donna ha candidamente ammesso che la sua famiglia è sempre stata antifascista.

A commentare il fatto su X anche la giornalista Selvaggia Lucarelli: “Madonna la signora Gianna ha detto che la sua famiglia era di sinistra e ha fatto ciao ciao ai fascisti” ha scritto. “Conti aveva disinnescato il festival per andare sul sicuro e la simpatica vecchiarda ha fatto saltare il banco”.